Smashburger im Bahnhofsviertel

Nach der Eröffnung der ersten Frankfurter Dependance im vergangenen Jahr eröffnet das Berliner Fast-Food-Unternehmen Goldies eine zweite Filiale im Bahnhofsviertel. Das bewährte Konzept wird auch hier fortgesetzt.

Info

Goldies, Bahnhofsviertel, Kaiserstraße 56, Eröffnung 23. März ab 15 Uhr

Kleiner Laden, lange Warteschlangen und Smash-Burger in schwarzen Kartonschachteln: Die Eröffnung von Goldies löste einen regelrechten Hype in Frankfurt aus, der bis heute anhält. Nach der im April 2024 eröffneten ersten Frankfurter Dependance in der Stiftstraße öffnet am 22. März nun eine zweite Filiale in der Kaiserstraße im Bahnhofsviertel ihre Türen.Neben Frankfurt betreiben die beiden Gründer, die vorher in der Spitzengastronomie gearbeitet habe, Vladislav Gachyn und Kajo Hiesl, auch Goldies-Standorte in Stuttgart und Düsseldorf. In Berlin gibt es mittlerweile fünf Filialen, die erste Filiale in Frankfurt war übrigens gleichzeitig die erste Filiale außerhalb der Hauptstadt. Mit dem zweiten Frankfurter Standort wird das Franchise insgesamt acht Läden umfassen. „Wir wurden in Frankfurts Gastroszene überragend aufgenommen und haben schon jetzt das Gefühl, hier hinzuzugehören“, freut sich Kajo. Mit der zweiten Dependance erhoffen sich die beiden Gründer nicht nur die Wartezeit zu verkürzen, sondern auch noch mehr Gäste mit ihren Kreationen zu versorgen.In der Kaiserstraße 56 wird das bewährte Konzept fortgesetzt. Zur Wahl stehen vier Burgervarianten, wie der ursprünglich extra für die erste Frankfurter Dependance konzipierte „7th Street Burger“ mit gebratenen Zwiebeln und Spezialsauce und der „Super Smash Brother“ mit Salat, Käse und frischen Zwiebelwürfeln. Alle Burger wird es zudem auch in einer vegetarischen und veganen Variante geben.