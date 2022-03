Restaurant Monumento im Gallus

Bereit für die Eröffnung

Gleich gegenüber der Galluswarte soll Mitte April das Restaurant Monumento eröffnen. Die Speisekarte steht schon fest: italienische Küche mit Antipasti, handgemachten Nudeln und Pizza. Inhaber ist Narayan Adhikari, der im gleichen Gebäude künftig auch ein Best Western Hotel betreiben wird.

Neues Restaurant in altem Haus: Auf der Mainzer Landstraße gegenüber der Galluswarte soll Mitte April das Restaurant Monumento eröffnen. „Wir sind fast fertig, es fehlt nur noch die Dekoration“, freut sich Inhaber Narayan Adhikari. Er selbst habe eine Ausbildung zum Koch absolviert und anschließend mehrere Imbisse eröffnet. Auf der Mainzer Landstraße betreibt er zum Beispiel das Sushi Love.



Mit dem Monumento wolle Adhikari nun neue Wege gehen. Sein Anspruch für das Restaurant, das sich im Erdgeschoss eines denkmalgeschützten Gebäudes befindet, sei, italienische Küche auf Fine-Dining-Niveau zu servieren. Der Fokus liege dabei nicht auf klassischer Pizza, sondern auf handgemachter Pasta, erklärt er. Außerdem werden frische Salate, Antipasti und Fleischgerichte auf der Karte stehen.



Im gleichen Gebäude entstehe derzeit zudem ein Best Western Hotel mit rund 50 Zimmern. Das wird ebenfalls von Adhikari betrieben und soll gemeinsam mit dem Monumento eröffnen. „Das Restaurant ist eigenständig aber natürlich können auch die Hotelgäste bei uns essen“, betont Adhikari. Im Sommer soll das dann auch auf der Terrasse möglich sein.



Restaurant Monumento, Gallus, Mainzer Landstr. 257, Tel. 069/13307729, Mo-Sa 11:30-23, So 12:30-22:30 Uhr