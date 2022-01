Restaurant Goldman schließt

Nach 15 Jahren ist Schluss im Restaurant Goldman. Inhaber und Küchenchef Thomas Haus konzentriert sich zukünftig auf sein zweites Standbein, Die Werkskantine in Fechenheim. Der Nachmieter im Ostend ist ein bekanntes Frankfurter Gastrounternehmen.

Seit Kurzem häufen sich die schlechten Nachrichten aus dem Frankfurter Gastgewerbe. Nachdem am Mittwoch bekannt wurde, dass das Luxushotel Villa Kennedy in Sachsenhausen nach 16 Jahren zum 1. April den Betrieb einstellt , steht seit gestern, 27. Januar, fest: Das Restaurant Goldman im 25hours Hotel an der Hanauer Landstraße schließt zum 12. Februar.Der Gastraum des Goldmann im 25hours Hotel. © Roman KnieThomas Haus, Inhaber und Küchenchef des Goldman, betreibt auch Die Werkskantine auf dem Gelände der Klassikstadt in Fechenheim. Gleichzeitig zwei ambitionierte Gastronomiebetriebe zu führen, sei in der aktuellen Zeit zu einer immer größeren Herausforderung geworden, erklärt Haus und betont: „Ich möchte gar nicht sagen, dass ich das Goldman aufgebe, eher, dass wir die Betriebe in unserem Restaurant Die Werkskantine zusammenlegen.“ Den Großteil des Goldman-Teams nimmt Haus übrigens mit nach Fechenheim.Auf die Zeit im Goldman blicke er gerne zurück, so Haus: „Ich durfte in den letzten 15 Jahren viele tolle Menschen kennenlernen. Gäste, Mitarbeiter und Freunde haben im Restaurant Goldman einen Ort gefunden, an dem sich jeder wohlgefühlt hat und wo man besondere kulinarische Erlebnisse zelebrieren konnte.“ Gerne hätte Haus den Abschied aus dem Goldman mit einem großen kulinarischen Event begangen. Aufgrund der aktuellen Corona-Maßnahmen ist das jedoch nicht möglich. Stattdessen servieren er und sein Team vom 1. bis 11. Februar ein Best-Of-15-Menü (Fünf-Gänge-Überraschungsmenü für 88 €).Hier geht es weiter, Die Werkskantine in Fechenheim. © Carsten FrieseWie es in den ehemaligen Räumlichkeiten des Goldman im Erdgeschoss des 25hours Hotels weitergehen soll, steht bereits fest. „Isoletta Pinsa, Mozzarella, Pasta“ – kurz Isoletta PMP – werden dort ihre sechste Filiale in Frankfurter eröffnen. Das „Isoletta PMP“-Konzept ist eines von insgesamt vieren der Isoletta-Gruppe, zu denen das Isoletta Steak & Pasta, das Pescaletta Fisch & Pasta sowie das klassisch italienische Ristorante Stammhauses im Westend gehören.