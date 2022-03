Neueröffnung in Sachsenhausen

Mit dem Ziel, italienisches Flair nach Sachsenhausen zu bringen, haben Mina Akbar und Vincenzo Guardabasso im Februar das Minie’s Café eröffnet. Unweit des Schweizer Platzes stehen süße Cannoli, florentinisches Schiacciata und sizilianischer Kaffee auf dem Programm.

Eine Theke gefüllt mit kleinen süßen Gebäcken und Tiramisu, eine dampfende Kaffeemaschine und ein großes Wandbild, das eine italienische Piazza mit Fiat 500 und zwei Vespas zeigt, lassen kleinen Zweifel: In Minie’s Café dreht sich alles um „Bella Italia“. Seit dem 1. Februar ist das erste eigene Café von Mina Akbar und Vincenzo Guardabasso unweit des Schweizer Platzes in Sachsenhausen geöffnet. „Wir wollen, dass sich unsere Gäste für eine kleine Weile wie in Italien fühlen“, erklärt Akbar. Die Idee dazu sei aber spontan entstanden. Ursprünglich habe sie mit Bowls eine ganz andere kulinarische Richtung einschlagen wollen. Weil Guardabasso, mit dem sie seit acht Jahren befreundet ist, aber aus Sizilien kommt, habe sich Akbar dazu entschieden, ein italienisches Café zu eröffnen.Typisch italienisch: Das Wandbild im Minie's. © Lisa VeitenhanslSchon länger habe die junge Frau mit Wurzel in Afghanistan die Idee beschäftigt, sich selbstständig zu machen. Mit 14 begann sie neben der Schule in der Gastronomie zu arbeiten, später auch während ihres Studiums. „Ich habe international Business Communication und Psychology and Management studiert und danach bei einer Bank gearbeitet“, erzählt Akbar. Dort habe sie gemerkt, dass ein Job in der Finanzbranche nichts für sie ist, und begonnen nach Räumlichkeiten für ein eigenes Café zu suchen. Das habe zwei Jahre gedauert bis sie dann mit Guardabasso im Dezember 2021 den Laden in der Dienstwegstraße übernahm. „Mit den Restaurants A Tavola rechts und Bella Donna links von uns, ist hier eine kleine italienische Straße entstanden“, freut sich Akbar.Auf der Karte des Minie’s stehen Salate, belegte Stullen, sogenannte Crostinis, und Schiacciata. Das Fladenbrot kommt ursprünglich aus Florenz und ist dort typisches Street Food. Belegt wird es im Café von Akbar und Guardabasso mit Parmaschinken, Salami, Caprese oder mit gegrilltem Gemüse. Außerdem gibt es hausgemachte Arancinis, frittierte und gefüllte Reisbällchen, Tiramisu und süßes italienisches Gebäck, wie gefüllte Cannolis. Dazu servieren die beiden Kaffee aus Sizilien oder abends Aperol und Limoncello Spritz, Prosecco und Wein – im Sommer dann auch auf der kleinen Terrasse vor dem Café, erklärt Akbar.Auf die Frage, was es mit dem Namen ihres Cafés auf sich hat, erzählt Akbar, Minie’s habe sie gewählt, weil in ihrem Café alles „klein aber fein“ sei. Außerdem leite er sich von ihrem Namen Mina ab: „Im Arabischen bedeutet mein Name „Liebe“ und das hat einfach gepasst.“Minie's in der Diesterwegstraße. © Lisa Veitenhansl