Neueröffnung in Darmstadt

Nach seiner Musiker Karriere folgt jetzt das eigene Café: Jimmie Wilson übernimmt sein Lieblingscafé in Darmstadts Innenstadt. Nach den geplanten Umbauarbeiten sollen die Räumlichkeiten des Larsie Mae Cafés für Auftritte des Musikers genutzt werden.

Musikfans dürfte Jimmie Wilson kein Unbekannter sein. In der Vergangenheit stand der Eurovision Song Contest-Teilnehmer unter anderem mit Interpreten wie Lionel Richie und Seal auf der Bühne. Zuletzt fielen Wilsons Auftritte aufgrund der Corona-Pandemie nahezu vollständig aus. „Nachdem die Pandemie meine Musikerkarriere auf Eis gelegt hat, war jetzt der richtige Zeitpunkt mir ein zweites Standbein als Barista aufzubauen“, sagt Wilson. Deshalb entschied sich der Musiker neben seiner Managertätigkeit für die Weather Girls, ein Café in der Darmstädter Innenstadt zu eröffnen. Im Larsie Mae Café steht Wilson selbst hinter dem Tresen.Die neuen Schilder an der Fassade sind bisher die einzigen Hinweise, dass die Espressobar einen neuen Besitzer hat. Das soll jedoch nicht so bleiben. „Der Name ist nicht das einzige, das sich hier ändern wird. Ich habe eine komplett neue Inneneinrichtung designt, die der Location neues Leben einhauchen soll“, sagt Wilson. Zuvor war in den Räumlichkeiten die Coffea Bar, wo Wilson bereits seit 2003 regelmäßig auftrat. In Zukunft möchte er auch im Larsie Mae Café seine Songs spielen. Das Café benannte Wilson nach seiner Mutter, die in seiner Heimatstadt Detroit in den USA lebt.Jimmie Wilsons zweites Standbein: Das Larsie Mae Café in Darmstadt © Jeanette Pieé