Neueröffnung in Bornheim

Lunch und Feinkost statt Bügel und Glas: Im neu eröffneten DieBrille bietet Oliver Schmitt bodenständige Küche, Feinkost und alles fürs Bornheimer Kaffeekränzchen.

Info

DieBrille, Bornheim, Höhenstraße 14, Tel. 015785533191, Mo–Fr 8–17, Sa 10–16 Uhr, So Ruhetag

Auch wenn der Name anderes vermuten lässt: Oliver Schmitt ist Koch und kein Optiker, und so gibt es in Schmitts erstem eigenen Laden, DieBrille, dann auch Lunch und Feinkost statt Bügel und Gläsern. Nach Stationen unter anderem in München, Frankfurt und der Schweiz fiel für Schmitt während der Pandemie die Entscheidung zum eigenen Restaurant. Einen umfassender Umbau später, erstrahlen die Räumlichkeiten des ehemaligen Elektroladens mit Sitzecken, Stehtischen und Theke.Foto: Wenige Meter von der belebten Berger Straße entfernt © Till TaubmannDie Speisekarte umfasst diverse Stullen – einige davon vegan und vegetarisch –, wechselnde Mittagsgerichte wie Rindergulasch oder Pasta sowie Kaffee und Kuchen. Neben überwiegend deutschen Weinen gibt es Feinkost wie Pesto und Sauce Verde für zuhause. Abgesehen vom regulären Betrieb sollen zukünftig auch Lesungen, Weinabende und einmal im Monat ein Sonntags-Brunch stattfinden.Der Standort in Bornheim ist übrigens kein Zufall. „Ich bin gebürtiger Bornheimer und hier groß geworden“, erklärt Schmitt und schwärmt: „Es gibt’s nichts Schöneres, als an einem warmen Sommerabend die Berger Straße herunterzulaufen und die Wolkenkratzer zu sehen, während die Sonne untergeht.“