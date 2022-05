Neueröffnung in Bockenheim

Crunchpoli-Style Pizza im Zampano

Fleisch aus Neu-Anspach, frische Nudeln aus Hammersbach und geräucherte Forellen aus dem Taunus: In der Pizzeria Zampano in Bockenheim setzt Salvatore Albano seit April auf regionale Zutaten. Für seine Pizzen entwickelte er seinen sogenannten Crunchpoli-Style-Teig.

Frankfurter Pizzafans kennen die exzellenten Pizzen der Pizzeria Napolimania Da Salvatore im Nordend. Nun hat Napolimania-Inhaber Salvatore Albano in Bockenheim ein zweites Lokal eröffnet, Zampano Pizza & Pasta. „In meiner Heimat in Italien ist es üblich, nur die Zutaten zu verwenden, die dem Bauer nebenan gerade zur Verfügung stehen“, erklärt Albano. Natürlich sei ihm bewusst, dass es in Hessen beispielsweise nicht das ganze Jahr frische, aromatische Tomaten gibt. Dennoch sei Regionalität ein wichtiges Thema im neuen Zampano.



Das Fleisch bekommt Albano zum Beispiel von der Metzgerei Henrici in Neu-Anspach, die bereits seit 1938 Fleischwaren in eigener Schlachtung produziert. Die frischen Nudeln kommen aus Hammersbach. „Wir haben weder Thunfisch noch Lachs im Angebot. Fisch beziehen wir ausschließlich in Form von geräucherten Forellen aus dem Taunus“, so Albano. Käse, Tomaten und Olivenöl kommen aus Italien. Doch auch hier lege er Wert darauf, Produkte möglichst direkt von kleinen Manufakturen und Bauern zu beziehen, versichert Albano.



Eine Besonderheit im Zapmano sei der selbstentwickelte Crunchpoli-Style-Teig, erklärt Albano. Mit 60 Stunden Reifezeit sei er besonders bekömmlich. Das Ergebnis beschreibt Albano als eine Mischung aus den beiden prominenten Pizzastilen: Napoletana und Romana. Seit 30 Jahren lebt Albano in der Nähe des neuen Restaurants. Seit Jahren habe er die Räumlichkeiten im Blick behalten und auf seine Chance gewartet. Ende des vergangenen Jahres war es dann so weit. Albano hatte die Gelegenheit die Location zu erwerben. Nach aufwendiger Sanierung der Innenräume und Fassade wurde Anfang April eröffnet.



Zampano Pizza & Pasta, Bockenheim, Am Römerhof 2, Tel. 0170/4000325, Mi-So 16-23Uhr, Mo/Di Ruhetage