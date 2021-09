Neueröffnung im Nordend

Zak is back!

Namenlos. So ist nicht, sondern heißt Zakari Gammours neues Café in der Egenolffstraße. In lockerer Wohnzimmeratmosphäre gibt es neben Gorilla-Kaffee aus der Vintage-Maschine, veganen Suppen und legendärem Käsekuchen gelegentlich Live-Konzerte und einen Marktplatz für Musikinstrumente.