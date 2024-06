Neueröffnung im Bahnhofsviertel

Am Rande des Bahnhofsviertels werden im neueröffneten Tokygon vietnamesisch-japanische Fusionsküche unter Pagodendächern und Lampions serviert. Nach der ersten Dependance in Wiesbaden soll die Frankfurter Location nun das Flaggschiff sein.

Info

Tokygon Frankfurt, Bahnhofsviertel, Taunusstraße 6, Mo-Fr 12-23 Uhr, Sa-So 13-00 Uhr

Neben dem Silberturm am Jürgen-Ponto-Platz eröffnete vor rund zwei Monaten das Tokygon Frankfurt und bietet beim Übertreten der Türschwelle einen Szenenwechsel. Japanisch-vietnamesische Fusion betitelt nicht nur das gastronomische Konzept, sondern ebenso die mit Massivholz ausgestattete Inneneinrichtung. Pagodendächer, Bambuselemente und Lampions im Stil der beiden Länder zieren die große Restaurantfläche. „Wenn Leute ein Foto des Tokygon sehen, möchte ich, dass sie denken, das wäre nicht in Deutschland“, sagt Hoang Sau Nguyen, Geschäftspartner des Gründers Van Binh Pham.Fast wie in Japan © Julius OpatzDas gleichnamige Restaurant in Wiesbaden läuft bereits seit vier Jahren erfolgreich, doch eigentlich war es der Testballon für die circa 350 Quadratmeter große Location in Frankfurt. Zweieinhalb Jahre Planung stecken im neuen Flagschiffrestaurant auf der Taunusstraße. Trotz der Größe möchte das Team eine gemütliche Atmosphäre erzeugen, so Nguyen. Der Gastraum ist daher in verschiedene Bereiche geteilt: Es gibt kleine Sitznischen für Zwei, einen größeren „Gemeinschaftsraum“ und sogar einen Bereich im japanischen Stil, in dem in Hausschuhen auf kleinen Tischen auf dem Boden gegessen wird.Pham, der Tokygon-Gründer, arbeitete eine Zeit lang als Koch in Japan, so entstand eine Verbundenheit mit dem Land, welche die Inspiration für das heutige Konzept sein sollte. Ebenso verbunden sind auch die beiden Länderküchen: Beispielsweise traditionelle und experimentelle Sushi-Varianten aber auch Phở und andere Klassiker der vietnamesischen Küche werden vom Mittag an serviert. Ein Kuchen-Angebot für den Nachmittag sei für die Zukunft geplant, doch jetzt freue sich Nguyen erstmal darauf, in Frankfurt Fuß zu fassen.