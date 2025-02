Neueröffnung der Woche

Mit dem Corrorima ist ein Fine-Dining-Restaurant in die Frankfurter Innenstadt eingezogen. In modernem Ambiente will der Betreiber seinen Gästen eine kulinarische Reise durch Afrika bieten.

Äthiopien, Kenia, Nigeria – Das Beste aus der afrikanisches Küche



Corrorima African Cuisine, Innenstadt, Heiligkreuzgasse 31, vorläufige Öffnungszeiten Mo-Do 17-24 Uhr, Fr/Sa 17-01 Uhr

Michel Haile-Mariam ist in der Gastronomie großgeworden. Für ihn stand sehr früh fest, dass er eine ähnliche Richtung wie seine Eltern einschlagen möchte, die jahrelang ein traditionell äthiopisches Restaurant in Berlin betrieben haben. Mit der Eröffnung des Corrorima hat er sich nun den Traum eines eigenen Restaurants erfüllt.„Wenn man in der Gastronomie groß wird, dann wächst man schon mit einem ausgeprägten Geschmack auf“, betont Haile-Mariam lächelnd. Mit seiner Anstellung im Zenzakan in Frankfurt konnte Haile-Mariam erstmals Erfahrungen in der Fine-Dining-Gastronomie sammeln. Nach und nach entstand die Vision, die traditionell afrikanische Küche mit einem Fine-Dining-Konzept in seinem eigenen Restaurant verbinden.Michel Haile-Mariam hat sich seinen Traum erfüllt. © Leonie SchäferCorrorima, der äthiopischen Kardamom, ist in der ostafrikanischen Küche beinahe überall zu finden. Er ist sozusagen „der König der Gewürze“, betont Michele Haile-Mariam. Der Name des Restaurants steht damit für die Tradition und Esskultur Ostafrikas. Allerdings soll die Speisekarte des Corrorima die kulinarische Vielfalt des gesamten afrikanischen Kontinents abbilden. Neben nigerianischen Suya Chicken Spießen, namibischem Entrecôte und traditionell äthiopischen Sambusa Teigtaschen erwarten die Gäste Spezialtäten aus Angola, Kenia und weiteren Teilen Afrikas.„Wir haben versucht, nicht alles neu zu erfinden, sondern verschiedene Puzzleteile aus dem Kontinent zusammengestellt“, beschreibt Haile-Mariam das kulinarische Angebot, das auch vegetarische und vegane Optionen beinhaltet. Die aktuelle Speisekarte soll künftig um weitere Gerichte ergänzt werden. Kreative Cocktails wie der Banana Old Fashioned und der traditionell ostafrikanisch-inspirierte Italicus meets Savoia sowie eine Auswahl südafrikanischer Weine umfassen das Getränkeangebot.Die Idee, eine Fusion aus afrikanischer Traditionsküche und Fine-Dining zu schaffen, zeigt sich nicht nur in der Speisekarte, sondern auch in der Inneneinrichtung: So wird das schicke, moderne Interieur durch kräftige, warme Rosatöne, bunte Farben und ausgefallene Muster ergänzt. Eine wöchentlich stattfindende äthiopische Kaffeezeremonie ist ebenfalls in Planung.