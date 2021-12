Neueröffnung auf der Berger Straße

Das Warten hat ein Ende: Die aus dem Bahnhofsviertel bekannte Pizzeria Montana hat in Bornheim eine zweite Filiale eröffnet. Nach langem Umbau gibt es seit vergangenem Freitag, 19. November, auf der Berger Straße Pizza Napoletana aus dem gelben Smiley-Ofen.

Wer in Frankfurt Pizza Napoletana mag, kennt mit großer Wahrscheinlichkeit die Pizzeria Montana im Bahnhofsviertel. Das Markenzeichen, der gelbe Smiley-Ofen, ist jetzt nicht mehr nur auf der Weserstraße zu finden, sondern lacht einem seit neustem auch in Bornheim entgegen, wo am Freitag, 19. November, eine zweite Montana-Filiale auf der Berger Straße eröffnet hat. Vom Interieur bis zur Speisekarte bleibt dabei alles beim bewährten Konzept, und so können sich Montana-Fans auch auf der Berger auf achtzehn verschiedene Pizzen alla Napoletana inklusive vegetarischer und veganer Optionen sowie einer süßen Variante mit Nutella freuen.Momentan steht vor dem Eingang noch ein Baugerüst, an dem übergangsweise ein Banner mit dem Logo der Pizzeria angebracht ist. Pizzafans sollten sich davon nicht verunsichern lassen: Das Warten ist vorbei und Frankfurts zweite Montana-Filiale geöffnet.Noch steht ein Baugerüst im Weg, aber der Ofen ist heiß und die neue Pizzeria-Montana-Filiale geöffnet. © Wanda Sachs