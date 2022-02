Neueröffnung auf dem Oeder Weg

Die Pizzeria Cono Cimino 46 ist neu auf dem Oeder Weg und wird von den Brüder Cono und Ciro Russo betrieben. Durch die große Fensterfront können Gäste von draußen bei der Zubereitung von Salaten, Pasta und Pizza im Napoletana-Stil zusehen.

Neuzugang im Oeder Weg: Am Samstag, 12. Februar, eröffneten die Brüder Cono und Ciro Russo ihre Pizzeria Cono Cimino 46. Wer sich in der Frankfurter Pizza-Szene auskennt, wird bei dem Namen hellhörig und an die Pizzeria Cono Cimino 45 mit Dependancen in Bockenheim und Niederrad denken. „Den Betreiber der Pizzerien kennen wir gut, er hat uns den Laden verpachtet“, erklärt Cono Russo. Mit den Teams der beiden Läden haben die Russo-Brüder aber wenig zu tun und machen konzeptionell „ihr eigenes Ding“, wie sie sagen.Ausreichend Berufserfahrung bringen die Brüder aus der Arbeit in diversen Frankfurter Gastrobetrieben in jedem Fall mit. Sie wissen, was gut ankommt und so wird etwa der Teig für die Pizza im Napoletana-Stil gut sichtbar in der großen Fensterfront zubereitet. „Wir machen ein bisschen Show für alle die vorbeikommen“, sagt Cono Russo und lacht. Auf der Karte stehen neben Pizza auch Pasta und Salate sowie Fleisch- und Fischgerichte, dazu gibt es deutsches und italienisches Bier.Selbstverständlich gibt es alle Gerichte zum Mitnehmen oder via Lieferservice. Eine Besonderheit der kleinen Newcomer-Pizzeria geht dabei aber verloren: die Musik. Wer sich die Zeit nimmt und seine Pizza an einem der wenigen Tische vor Ort genießt, bekommt dabei eine Extraportion Hip-Hop und fette Beats auf die Ohren. Im Sommer soll es neben den Stehtischen auf dem Bürgersteig vor dem Laden noch eine Terrasse als Außenbereich geben.Fensterfront mit Blick in die Küche der Pizzeria. © Pizzeria Cono Cimino 46