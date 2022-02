Neu in Oberursel

Mit dem Sakamar bringt Gastronom Alex Merkel ein kulinarisches Trendthema nach Oberursel: Nikkei-Küche, eine japanisch-peruanische Fusionsküche mit viel Fisch und großer Aromenvielfalt. Am Dienstag, 22. Februar, wurde eröffnet.

Offen, hell und modern, so könnte man den Gastraum des am Dienstag, 22. Februar, eröffneten Sakamar in der Oberurseler Innenstadt beschreiben. Auffallend ist der Mix aus verschiedenen Materialien der Einrichtung: Die Theke wirkt fast wie eine Strandbar, eine Ecke mit Lampions erinnert an Japan und eine grüne Wand mit geradlinigem Muster spiegelt Modernität wider. So vielseitig wie die Einrichtung ist auch das Küchenkonzept im Sakamar: Nikkei-Küche ist das Stichwort. Dabei handelt es sich um eine Fusion aus japanischer und peruanischer Küche, die unter nordamerikanischen Foodies bereits seit einigen Jahren Thema ist. Mit dem Sakamar holt Inhaber Alex Merkel, der zuvor an gleicher Stelle sechs Jahr das SushiYa betrieb, die Trendküche nun nach Oberursel. Bei der Umsetzung des neuen Konzepts wurde Merkel von Trend- und Gastro-Experten Pierre Nierhaus unterstützt.Ihren Ursprung hat die Nikkei-Küche in Peru, wo japanische Gastarbeiter Ende des 19. Jahrhunderts Rezepte und Zubereitungsarten aus ihrer Heimat mit südamerikanischen Produkten kombinierten. Kernelement der Nikkei-Küche ist frischer Fisch, der auf der Speisekarte des Sakamar im Fokus steht. Darauf verweist auch der Name des Restaurants, der sich aus dem japanischen „sakana“ für Fisch und dem spanischen „mar“ für Meer zusammensetzt. Neben Ceviche, frittiertem Oktopus, in Miso gebeiztem Lachs oder Thunfisch Tacos, darf natürlich auch Sushi nicht fehlen. Weitere Spezialitäten sind der 30 Stunden gekochte Schweinebauch, die Rinderherz-Spieße oder das gegrillte Maishähnchen. Abgerundet wird das Angebot von Sake, asiatisch interpretierten Cocktails, Weinen aus Südamerika und Bier aus Japan.Vom Schweinebauch bis zum Quinoasalat: Die Auswahl im Sakamar ist vielfältig. © Lisa VeitenhanslDas Sagen in der Küche hat der in Kolumbien geborene Carlos Benal, der reichlich Erfahrungen aus Restaurantküchen in Mexiko, den USA und Spanien mitbringt. Unterstützt wird er von Sushi-Meisterin Yu Shimono. „Sie hat die Ausbildung in Japan absolviert und bereits in mehreren Fine-Dining-Restaurants in Frankfurt gearbeitet“, erklärt Merkel. Während in der offenen Küche hinter der Theke die Nikkei-Spezialitäten zubereitet werden, kümmert sich Restaurantleiter Maximilian Kocher, der bereits im SushiYa dabei war, um das Wohl der Gäste.Barbereich mit Blick in die Küche © Lisa Veitenhansl