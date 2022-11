Im obersten Stockwerk des neuen One Hochhauses an der Messe hat die NFT Skybar mit Restaurant und Dachterrasse eröffnet. Bei rundum Skylineblick können Gäste nicht nur Signature-Cocktails genießen, sondern auch passende Kunstwerke erwerben.

Direkt am Skyline Plaza ist in den vergangenen Jahren der ONE Tower by CA Immo entstanden. Zu einer Hälfte befinden sich im Hochhaus Büros und zur anderen das Hotel nhow Frankfurt mit der NFT Skybar & Restaurant im obersten 47. Stockwerk. Zur Skybar auf 185 Metern Höhe gehört auch eine Dachterrasse mit rundum Blick auf die Frankfurter Skyline.Neben kalifornisch-inspirierten Gerichten, zum Beispiel dem „Taco Magnifico“ mit Schweinebauch, Krautsalat und Koriander, und klassischen Drinks stehen zehn Signature-Cocktails im Fokus der Skybar. Das Besondere: „In der NFT Skybar können Gäste nicht nur an Ihrem Lieblingscocktail nippen, sondern auch ihr eigenes, digitales Kunstwerk und damit ein exklusives Stück des nhow-Metaverse von Künstler David Zuker erwerben“, erklärt Stefanie Schubert, Director of Marketing & Communication der Hotelgruppe. Von den digitalen Kunstwerken, den sogenannten NFTs („Non Fungible Tokens“), gibt es nur 30 Stück. Per QR-Code auf der Speisekarte oder über die Website von Zuker können diese ab dem 28. November erworben werden.Mit dem Kauf gibt es für die Besitzerinnen und Besitzer einige Vorteile. Die „Tokens“ garantieren direkten Einlass in die Skybar ohne Schlange stehen und an der Bar gibt es einmalig einen Cocktail gratis. Weitere Angebote sollen in Zukunft ergänzt werden.Futuristisches Design, Signature-Cocktails und Blick auf die Skyline © nhow Frankfurt