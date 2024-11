Moderner Tante-Emma-Laden

Mitte Oktober hat das Margarete die Türen seines modernen Tante-Emma-Ladens Magazin geöffnet. Im Angebot finden Gäste neben Bestsellern aus dem Restaurant ausgewählte Erzeugnisse aus der Region.

Regionale Spezialitäten an einem Ort



Info

Margarete Magazin, Altstadt, Braubachstraße 23b, Tel. 069 21999903, Mo-Sa 10-22 Uhr

Inmitten der Frankfurter Neuen Altstadt hat der Pop-Up Tante-Emma-Laden Magazin eröffnet. Mit einem urbanen, industriellen Look und einem vielseitigen Angebot an regionalen Produkten möchte das Team des Restaurants Margarete, rund um Inhaber Simon Horn, den Altstadtbereich attraktiver gestalten und das altbekannte Konzept an die heutige Zeit anpassen.Ganz nach dem Motto „Margarete für zuhause“ gibt es die Lieblingsprodukte von Stammgästen und dem Restaurantteam nun im Pop-Up-Store Magazin auf der gegenüberliegenden Straßenseite in der Braubachstraße zu kaufen. Das Sortiment reicht von der berühmten Kartoffelsuppe bis hin zum Marillen-Dressing oder der selbstgemachten Nussbutter. Doch neben Spezialitäten des Hauses gibt es im Magazin eine Vielfalt regionaler Lebensmittel und Frankfurter Spezialitäten. So findet man in den Regalen die traditionelle Grüne Soße der Frankfurter Neuen Küche, Mispelchen der Manufaktur Miss Pell sowie Bethmännchen. Besonders Gäste aus dem Ausland haben so die Gelegenheit, die unterschiedlichen Geschmäcker Frankfurts kennenzulernen.In dem modernen Tante-Emma-Laden gibt es regionaltypische Spezialitäten. © Alex KrausDarüber hinaus zeichnet sich das Sortiment durch eine Auswahl veganer und glutenfreier Produkte aus. Und wer für die Mittagspause noch nicht versorgt ist, wird im Magazin ebenfalls fündig: Verschiedene Bowls und Salate wie der klassische Caesar Salad oder die Frankfurt Bowl mit Falafel werden im Restaurant zubereitet und sind im Magazin bereit zum Mitnehmen. Wer eine warme Speise bevorzugt, kann sich für einen frischgebackenen Dinkelfladen entscheiden. Neben Lebensmitteln bietet das Magazin außerdem eine kleine aber feine Auswahl an Equipment für die Küche an.Trotz seines urbanen Flairs soll das Magazin ein Ort der Entschleunigung sein. Eine gemütliche Atmosphäre lädt die Gäste dazu ein, sich bei einer Tasse Kaffee oder einem Gläschen Wein niederzulassen und Gespräche zu führen. So wird im Magazin aus einem hektischen Einkauf ein kleines Erlebnis. Mit ihrem Pop-Up versucht sich das Team der Margarete gemeinschaftlich an einem neuen Ladenkonzept, das stets weiterentwickelt werden soll. Hier ist also auch die Meinung der Kundschaft gefragt. Wie lange das Magazin in der Altstadt bleibt, ist bislang noch ungewiss.