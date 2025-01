Mediterrane Crossover-Küche

Walden Meze: Mittelmeerflair in der Frankfurter Innenstadt

Seit 22 Jahren ist das Restaurant Walden fester Bestandteil der Frankfurter Gastroszene. Nun bereichern die neuen Inhaber die Speisekarte im Walden Meze mit mediterranen Spezialitäten, wollen dem Charakter des Innenstadt-Klassikers aber treu bleiben.