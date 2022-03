Vier Jahre nach der Gründung von Kukuvaia bereitet Inhaber Nestor Domanis die Eröffnung seines zweiten Cafés mit gleichem Konzept vor. Das Hindernis: Die Genehmigung für die neue Location steht noch aus, weshalb das zweite Kukuvaia auf sich warten lässt.

Griechischer Eiskaffee, der sogenannte Espresso Freddo, ist der Klassiker im Kukuvaia. Inhaber Nestor Domanis und sein Team bringen jedes Getränk in südeuropäischem Flair über den Tresen. Gerade zur Mittagszeit herrscht reger Betrieb und besonders bei Sonnenschein ist im kleinen Außenbereich auf dem Oeder Weg kaum ein Patz unbesetzt. Das Konzept geht auf. An diesen Erfolg möchte Domanis mit der Eröffnung eines zweiten Cafés mit gleichem Konzept und ähnlicher Größe am sachsenhausener Mainufer anknüpfen.Die zukünftige Kukuvaia-Dependance im Wasserweg 6 in Sachsenhausen. © Jeanette PieéNoch ist kein genaues Eröffnungsdatum abzusehen. Die Renovierungsarbeiten können erst starten, wenn die Nutzung des Gebäudes als Café genehmigt wurde. „Wir hoffen Mitte oder Ende März eine Zusage von der Behörde zu bekommen, damit wir im Mai oder spätestens Juni aufmachen können“, sagt Domanis. Sowohl die Handwerker als auch ein Teil des neuen Barista Teams stehen schon bereit.Im ursprünglichen Kukuvaia bleibt alles beim Alten. Selbst die für Cafés und Bars schwierige Situation der beiden vergangenen Jahre konnte Kukuvaia gut bewältigen. „Wir konnten uns mit dem Kaffee über Wasser halten, aber die Zeit unterschied sich schon sehr zur vorherigen. Ohne Veranstaltungen, wie Taufen oder Geburtstage, fehlte etwas“, berichtet Domanis. Leider sind im Kukuvaia heute auch nicht mehr die hausgemachten Snacks aus dem Restaurant von Domanis Eltern zu genießen. Im letzten Jahr verkauften sie das griechische Restaurant Meandros in Heppenheim nachdem sie durch das Ausbleiben von großen Veranstaltungen erhebliche Umsatzeinbußen verzeichneten.