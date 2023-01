Von der Manufaktur auf den Teller

Neu in der Kleinmarkthalle: Im neueröffneten Casa Marko bietet Inhaber Marko Mikic seit Anfang Dezember eine Auswahl frischer Pasta und Gnocchi sowie italienische Desserts und einen Mittagstisch mit wechselnden Pasta-Gerichten.

Seltene Gewürze, hessische Spezialitäten, feinster Käse – Was auch immer man an Lebensmitteln sucht, in der Kleinmarkthalle in der Frankfurter Altstadt findet man es. 60 Händlerinnen und Händler bieten hier ihre Waren an. Manche davon sind seit Jahrzenten dabei wie etwa Ilse Schreiber. Seit 65 Jahren betreibt „Frau Schreiber“, wie sie gemeinhin genannt wird, ihren legendäre Wurststand in der Kleinmarkthalle. Eine echte Besonderheit wartet im Keller, bei Fisch Burkard. Der Lebendfischhändler verkauft Saibling, Hecht, Stör & Co aus der eigenen Fließendwasserzucht in Seligenstadt. Urgesteine und Spezialisten wie diese beiden gibt es in der 1954 eröffneten Markthalle jedoch nur noch wenige. In den vergangenen Jahren ist manch ein traditionsreicher Stand neuen Konzepten gewichen.



Ganz neu hinzugekommen ist Casa Marko – pasta fresca dolci italiani. Wo zuvor 20 Jahre lang bei der Metzgerei Dey Wurstwaren, Schinken und Salate über die Theke gingen, bietet Marko Mikic in seiner Casa, seit Anfang Dezember eine Auswahl an frischer Pasta aus der Manufaktur seiner Schwägerin, La Casarecia Frischnudelmanufaktur, für die Zubereitung zu Hause. Zudem gehört ein Mittagstisch mit täglich drei bis vier Nudelgerichten zum Angebot – darunter Nudelnester mit Lachs, Babyspinat und Parmesan, Salsiccia mit Garnelen oder auch Sucuk-Wurst. Sein persönlicher Favorit seien die mit Pecorino und Feigen gefüllten „Pecorino Fico“ in Zitronenbutter mit Trauben als Topping, sagst Mikic.



Ein dritter Teil des Sortiments ergibt sich aus einem Motto, das Mikic schon seit langem begleitet: „Das Leben ist zu kurz, essen wir den Nachtisch zuerst!“ Passend dazu gibt es in der Auslage des Stands eine Auswahl von Desserts aus eigener Herstellung wie vegane Apfel-Tarte mit Mandel-Crumble, Haselnuss und Nusscreme oder Cheesecake mit Frischkäse, Vanille und Karamell.



Casa Marko, Altstadt, Hasengasse 5-7, Di-Fr 10.30-16.30, Sa 10-16 Uhr, So/Mo Ruhetage