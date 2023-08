Kansas City BBQ

Nach der Schließung im Ostend in Frankfurt und schwierigen Monaten, hat Suzanne Günther eine neue Location für das Restaurant Little Suzy’s Smoke Shack BBQ gefunden. Anfang Oktober soll es traditionelles Kansas City Barbecue wieder in Frankfurt geben.

„Little Suzy’s“: Neuanfang in Alt-Sachs

Ein Hinterhof im Ostend, viel Platz für Gäste, Veranstaltungen und natürlich den Smoker: In der Uhlandstraße hatte Suzanne Günther mit dem Little Suzy’s Smoke Shack BBQ ein Paradies für Grill-Fans geschaffen. Im Stil eines traditionellen Kansas City Barbecue servierte die gebürtige Amerikanerin dort bis Anfang Mai Pork Ribs St. Louis Cut, Rib Tips oder Smoked Beef Brisket. Nach Beschwerden der Anwohner musste Günther das „Little Suzy’s“ jedoch von heute auf morgen schließen. „Ich habe viel Zeit damit verbracht, dafür zu kämpfen, die Location wiederzueröffnen“, sagt sie. „Aber es sieht nicht so aus, als wäre das möglich“. Unterstützung bekam sie dabei auch von dem Vermieter.Doch Günther gab nicht auf und erklärte nun, dass sie in Alt-Sachsenhausen einen neuen Laden gefunden habe. Das Little Suzy’s wird Anfang Oktober im ehemaligen Hooters in der Kleinen Rittergasse eröffnet. „Ich muss innen viel machen, damit es meinen Vorstellungen entspricht“, betont Günther. „Das was jeder an der alten Location liebte, war das Ambiente.“Im neuen Little Suzy’s wird es neben einer größeren Bühne, auf der aufgrund der Lage mehr Konzerte stattfinden können, auch einen Biergarten und eine Bar geben. Hier setzt Günther auf Craftbier der Mainzer Brauerei Kuehn und Drinks. Bei der Umsetzung wird sie zudem von Michelle Chan vom „Taste of Frankfurt“ unterstützt.Was das kulinarische Konzept betrifft, soll alles beim Alten bleiben, erklärt sie. Das bedeutet Pork Ribs, Rib Tips, Pork Belly „Burnt“ Ends, Smoked Beef Brisket sowie Pulled Pork und Dinosaur Beef Ribs stehen auch samt Beilagen weiterhin auf der Karte. „Ich möchte sagen, wie dankbar ich für die Unterstützung meiner Kundinnen, Kunden und Freunde bin“, betont sie. Wer Günther und das Little Suzy’s auch weiterhin unterstützen will, kann das hier machen.Auch wenn das BBQ-Restaurant momentan noch geschlossen ist, feuert Günther für zahlreiche Pop-ups den Smoker an. Am 22. September wird sie für die Dinner-Reihe „Chef’s Night“ im Stanley zu Gast sein und amerikanische Südstaatenküche auf Fine-Dining-Niveau servieren.