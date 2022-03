Hana im Bahnhofsviertel

Wo im Bahnhofsviertel zuletzt das Eat Fit Daily Low-Carb- und Low-Fat-Gerichte servierte, hat am 18. März das Hana eröffnet. Auf dem Programm steht moderne orientalische Küche mit einer großen Auswahl an Frühstück, belegten Pitabroten und bunten Superfood-Lattes.

Optisch ist das am 18. März im Bahnhofsviertel eröffnete Restaurant Hana ein echter Hingucker: Die eine Seite des Gastraums ist komplett in rosa gestrichen und eingerichtet, während weiter rechts alles in Blau gehalten ist. In einem weiteren Raum im hinteren Bereich des Restaurants ist wiederum alles gelb. „Wir wollten uns bereits beim Design des Ladens abheben“, erklärt Charlotte Wolf, Personalleiterin bei Hana. In den gleichen Räumen betrieb Inhaber Hamseh Mustaf zuvor das „Eat Fit Daily“ mit Fokus auf Low-Carb- und Low-Fat-Gerichte.Im Hana will Mustaf mit seinem Team nun neue Wege gehen. Statt Fitness-Food gibt es moderne orientalische Küche von früh bis spät. „Wir legen den Fokus weiterhin auf Frühstück sowie auf Kaffee und Kuchen“, erklärt Wolf. Neben der Red Acai-Bowl und dem Chai-Porridge werden auch deftige Kleinigkeiten wie Hummus, Falafel oder Baba Ghanoush serviert. Pitabrote, Tortillas und Burger ergänzen das Angebot zum Mittag. Wie Wolf betont, werden auch vegetarische und vegane Optionen der Gerichte angeboten.Natürlich stehen auch Kaffee, Cappuccino und Co auf dem Programm. Richtig „instagramable“ wird es aber mit den grünen, roten oder gelben Superfood-Lattes. „Der Fokus soll auch auf dem Aussehen der Gerichte liegen“, betont Wolf. Auf Social Media wolle das Team des Hana künftig selbst aktiv sein. Geplant ist, über verschiedene Plattformen Specials anzubieten und Gewinnspiele zu veranstalten, so Wolf. Was das Speisenangebot betrifft soll es in den nächsten Wochen neben den Gerichten auf der Karte auch ein Mittagsmenü geben, wie es Gäste bereits aus dem Eat Fit Daily kennen.Hana in der Münchner Straße © liv