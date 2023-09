Die Neueröffnung der Woche

In der Friedberger Landstraße hat das Viervorneun eröffnet. Von der Einrichtung bis zur Deko ist im Café alles selbstgemacht. Kulinarisch stehen ausgefallene Kuchen, Speciality Coffee und diverse Matcha-Tee-Variationen auf dem Programm.

Handgemacht und hochwertig

Blick für Fairness und Nachhaltigkeit

„Wir fühlen uns hier total wohl, es ist einfach eine super schöne Gegend und eine super Location“, erklären die Betreiberinnen von Viervorneun. Quynh Anh Nguyen, die gemeinsam mit ihrem Ehemann das Onocube leitet, hat auf der Friedberger Landstraße mit Ngoc Nguyen ein Café eröffnet, wo zuvor ein Reformhaus war. Die dritte im Bunde, Mitarbeiterin My Nguyen ist für alle administrativen Aufgaben im Hintergrund zuständig, steht aber ebenso hinter der Ladentheke.Bevor die drei die Räumlichkeiten in der Friedberger Landstraße 94 übernahmen, hatten sie eine Ladenfläche im Westend im Blick. Doch dann kam alles anders: Durch Zufall entdeckten die drei bei einem Spaziergang durch das Nordend, dass die Fläche frei werden würde. Nach einem kurzen Gespräch mit der Hausverwaltung konnten sie mit ihrem Konzept überzeugen. Kurz darauf folgte die Renovierung der Räume des unter Denkmalschutz gestellten Gebäudes.Foto: (v.l) My Nguyen (24), die beiden Betreiberinnen Ngoc Nguyen (26) und Quynh Anh Nguyen (27) © Till TaubmannNeben der Besonderheit, dass das Viervorneun dienstags bis freitags tatsächlich vier Minuten vor 9 Uhr öffnet, verweist schon die Einrichtung auf eine weitere Eigenheit des Cafés. Neben den Tischen und Stühlen, die allesamt selbst gebaut wurden, entdeckt man über den ganzen Laden verteilt auch zahlreiche getrocknete Blumen und Sträucher, zum Beispiel an der Decke des Raums oder entlang der Fensterfläche. „Wir trocknen die Blumen und bauen auch die Deko selbst, es ist alles handgemacht“ erklärt Quynh Nguyen. Wer möchte, kann diese auch vor Ort kaufen.Neben Kuchen, darunter Matcha Crepe Cake, Raw-Cakes, hausgemachtem Cheesecake oder Matcha-Cupcakes stehen auch vegane Varianten zur Auswahl. Außer einem umfangreichen Kaffeeangeboten von Cappucino bis Cold Brew gibt es auch vietnamesischen Kaffee, der für seine schokoladige Note bekannt ist. Ein weiteres Highlight auf der Getränkekarte ist die Auswahl an Matcha-Tee-Varianten, etwa mit Kokosnuss, Erdbeere oder Mango.Nachhaltigkeit und fair gehandelte Produkte seien den Betreiberinnen besonders wichtig. Die Kaffeebohnen werden von der Frankfurter Rösterei backyard coffee bezogen und der Matcha-Tee beziehen die drei über Kontakte in Japan.Das Konzept von Viervorneun scheint anzukommen. „Am Wochenende rennt man uns schon die Bude ein, die Leute stehen Schlange und es fehlt derzeit Personal. um den Service zu leisten, den wir auch anbieten wollen. Momentan müssen wir schauen, wie wir Prozesse optimieren können“, sagt My Nguyen.