Die Neueröffnung der Woche

In den Räumlichkeiten der ehemaligen Olive in Eschborn hat das kroatische Ehepaar Jerkan mit The Lucky Few ein besonderes Restaurant eröffnet. Auf der Speisekarte stehen internationale Gerichte – auf der Agenda Inklusion.

Info

The Lucky Few, Eschborn, Unterortstraße 1A, Di-Fr von 11-15 Uhr, Fr-So von 18-22 Uhr, Mo Ruhetag

Alles wird frisch zubereitet, das ist Mirko Jerkan, Küchenchef und Betreiber von The Lucky Few in Eschborn, sehr wichtig: „Unser Menü orientiert sich am saisonalen Lebensmittelangebot und wechselt deshalb quartalsweise. Zusätzlich bieten wir Tagesgerichte an, wobei mindestens eins davon vegan ist.“ Nach Stationen unter anderem bei Kempinski und im Steigenberger Hotel Bad Homburg wollte sich der gebürtige Kroate selbständig machen, um seine Kreativität stärker ausleben zu können. In den ehemaligen Räumlichkeiten des Restaurant Olive mitten in Eschborn hat Jerkan den passenden Ort gefunden. Eine Entscheidung, die seine Ehepartnerin und gelernte Sozialarbeiterin Željka Jerkan gerne mitträgt.Gemeinsam haben sie noch eine spezielle Mission: „Unsere Familie ist etwas Besonderes, denn wir können von Glück sagen, ein geliebtes Familienmitglied mit dem Down-Syndrom zu haben. Daher bezeichnen wir uns stolz als eine der ‚The Lucky Few‘-Familien.“ So war dann rasch der Name des eigenen Restaurants geboren. Angetrieben durch den Wunsch nach Inklusion, setzt sich das Ehepaar dafür ein, Stereotypen im Zusammenhang mit Menschen mit Down-Syndrom zu durchbrechen. „Bei unserem Sohn, der mit Trisomie 21 geboren wurde, sehen wir, was er alles kann. Das gibt uns Kraft, auch anderen zu helfen und Menschen generell zu sensibilisieren“, betont Željka Jerkan. „Optimal wäre es, wenn wir langfristig jemanden mit Beeinträchtigung finden, der uns in der Küche unterstützt. Denn wir wollen zeigen, dass diese Menschen – ob Kinder oder Erwachsene – viel mehr können, als andere ihnen zutrauen.“Der Gastraum im The Lucky Few © Stephanie KreuzerIhre Vision: Jedes Gericht soll eine Geschichte von Liebe, Inklusion und dem Engagement für eine bessere, mitfühlende Zukunft erzählen. Aktuell stehen auf der Karte eine vegane Kürbiscremesuppe, Wintersalat, schwarzes Risotto, Caesar Salad, Spare Ribs, Rindersteak, Zanderfilet mit Polenta sowie vegane Fregola mit Pilzen. Zum Nachtisch gibt es Cheesecake und ein kroatisches Dessert mit wildem Spargel, weißer Schokolade und Vanillecrème zur Auswahl. Ins Glas kommen italienische und deutsche Weine. An den in Weiß eingedeckten Tischen gibt es 28 Plätze, bei Bedarf kann auf 40 erweitert werden. Zusätzlich wird Catering angeboten, und künftig soll es Kochkurse für kleine Gruppen geben – gerne auch für Menschen mit Beeinträchtigung.