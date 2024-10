Die Neueröffnung der Woche

SORI Ramen: Yokohama-Nudelsuppe in Mainz

SORI ist das erste Ramen-Restaurant in Mainz für die japanische Nudelsuppe. Als kleiner Bruder der Frankfurter Dependance Sorihashiya, soll das Restaurant die Mainzer-Neustadt mit gleicher Qualität aber etwas anderem Angebot versorgen.