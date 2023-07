Die Neueröffnung der Woche

Falafeln sind Geschichte, jetzt gibt es Pizza: Im ehemaligen Aymo auf der Friedberger Landstraße hat die Pizza Friedi eröffnet. Bei der Zubereitung des Teigs setzt Betreiber Mohamed Dasan auf Sauerteig.

Sechs Jahre verkaufte Mohamed Dasan im Aymo auf der Friedberger Landstraße Falafeln, Sandwiches mit Hummus und Mezze. Doch damit ist jetzt Schluss. Nach einer Renovierung des kleinen schmalen Ladens gibt es statt orientalischer Klassiker nun Pizza aus dem Steinofen. „Falafel ist ein Nischenprodukt, bei Pizza ist das anders“, sagt Dasan, der auch hinter der neuen Pizza Friedi steckt.Das Besondere: Dasan verwendet keine Hefe, sondern einen Sauerteig als Basis für seinen Pizzateig. „Das bedarf vor allem Zeit und ‚learning by doing‘“, betont Dasan. Geholfen haben ihm dabei seine Nachbarn von der ouwe Sauerteigbäckerei. Der Teig werde dabei nicht mit Weizenmehltyp 00 hergestellt, sondern mit Typ 550. Der habe einen höheren Schalenanteil und erinnere von Geschmack an Ciabatta, so der Pizzabäcker.Getoppt wir die Sauerteigpizza mit 14 verschiedenen Belägen. Neben den Klassikern Marinara und Margherita, gibt es auch ausgefallenere Varianten zum Beispiel mit Jalapeño und roten Zwiebeln oder Dasans Favorit Bolognese-Sauce. „Anstatt der Tomatensauce kommt Hackfleischsauce und ein bisschen Käse drauf“, erklärt er. „Das haben wir mal zuhause auf eine Pizza gemacht und das ist unglaublich lecker.“ Benannt hat Dasan die Pizza übrigens nach der Friedberger Landstraße, die von Frankfurterinnen und Frankfurtern auch gerne mal „Friedi“ genannt wird.Neuer Pizza-Hotspot auf der Friedberger Landstraße © liv