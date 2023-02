Die Neueröffnung der Woche

Das neue Don Dario auf der Eckenheimer Landstraße ist mehr als ein Bistro mit peruanischer Küche. Für Inhaberin Romina Bazra-Wolff und ihren Partner, Youssef Bazra, ist es eine Hommage an das Lebenswerk und die traditionelle Küche von Bazra-Wolffs Vaters, Dario Carrasco.

Für Romina Bazra-Wolff ist die Eröffnung des Don Dario auf der Eckenheimer Landstraße eine echte Herzensangelegenheit. Das wird sofort klar, wenn sie über die Hintergründe und den Namen des Bistros mit peruanischer Küche spricht. Der ist nämlich eine Hommage an Bazra-Wolffs Vater, Dario Carrasco, der viele Jahre in Frankfurt das peruanische Catering Unternehmen Carrasco Catering betrieb. Nachdem ihr Vater durch eine Alzheimererkrankung das Kochen verlernte, möchten Bazra-Wolff und ihr Partner, Youssef Bazra, mit dem Don Dario dessen Lebenswerk fortsetzen.Im Don Dario ist die Einrichtung einfach aber gemütlich © Till Taubmann„Ich bin Kauffrau, aber durch die Familie im Gastronomiebereich geprägt. Ich hatte ständig Berührung damit, ob es der Service war oder das Knoblauch schnibbeln als Kind“, erklärt Bazra-Wolff. Ihre Familie kommt aus Ayacucho im Süden Perus, wo bereits die Großmutter auf der Straße gekocht und ihre traditionellen Speisen angeboten hat. Ein großes Bild von ihr steht seit der Eröffnung im Hinterzimmer des puristisch, aber gemütlich eingerichteten Bistros, in der Nähe der Musterschule, wo Bazra-Wolff selbst zur Schule ging. Als vergangenes Jahr nach 18 Jahren die Blumenbar schloss, sahen Bazra-Wolff und Partner Bazra in den hellen Räumlichkeiten mit bodentiefen Fenstern den perfekten Ort für ein eigenes Bistro – noch dazu in dem Viertel, in dem das Paar selbst aufwuchs.Romina Bazra-Wolff neben dem Foto ihrer Großmutter © Till TaubmannGekocht wird nach „Don Darios“ Rezepten und mit Hilfe eines langjährigen Freunds der Inhaberin als Küchenchef. Kulinarisch stehen traditionell peruanische, aber auch vegane Gerichte im Vordergrund. Saisonale Angebote, wie derzeit zum kalten Wetter passende Suppen und Empenadas ergänzen die feste Speisekarte mit Gerichten wie „Lomo Saltado“. Die „Springende Lende“, wie die deutsche Übersetzung lautet, ist ein in Peru weit verbreitetes Gericht. Es wird im Wok aus scharf angebratenen Rinderfiletstreifen mit peruanischem Chili, Tomaten, Kartoffeln, Reis, roten Zwiebeln und Sojasauce zubereitet. Während im Lomo Saltado der Einfluss japanischer Zuwanderung in Peru deutlich wird, kommt beispielsweise Aji de Gallina mit gezupftem Huhn in cremiger Sauce aus Chili, Nüssen und Käse urtümlicher peruanisch daher. Für diejenigen, die gänzlich auf tierische Produkte verzichten wollen, gibt es veganes Chaufa de Quinoa, eine bunte Quinoa-Pfanne mit Gemüse. Mit der Musterschule um die Ecke gibt es einzelnen Gerichte zum reduzierten Schülerpreise.