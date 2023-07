Die Neueröffnung der Woche

Ong Tao: Vierte Filiale eröffnet in Bad Homburg

In Frankfurt ist das Ong Tao in Sachen vietnamesischer Küche nicht mehr wegzudenken. Nach der Eröffnung einer komplett veganen Dependance im Nordend und einem Laden in Ober Ursel ist Anfang Juni eine vierte Filiale in Bad Homburg dazugekommen.

Seit 2016 ist das Ong Tao in Frankfurt eine Institution für bodenständige vietnamesische Küche. Damals eröffnete Inhaber Khanh Ngọc Luong das Stammhaus mit großem Außenbereich in Bockenheim. Seitdem sind 2018 ein komplett veganer Laden an der Friedberger Anlage und eine Dependance in Ober Ursel dazu gekommen. Anfang Juni eröffnete Luong eine vierte Ong Tao Dependance in Bad Homburg.



Wie auch in den anderen Läden ist das Restaurant im vietnamesischen Landhausstil mit viel Holz eingerichtet. Hinzu kommt ein großer Außenbereich. Auch kulinarisch bleibt das neue Ong Tao beim bewährten Konzept um Sommerrollen, lauwarmen Reisnudelsalat und Báhn Bao Burger. „Unsere Speisen sind bei unseren Gästen sehr beliebt und wir möchten diese auch in Bad Homburg zugänglich machen“, betont Geschäftsführer Ngọc Luong. Ziel des neuen Restaurants sei es, noch mehr Menschen für die vietnamesische Küche zu begeistern.



Ong Tao, Bad Homburg, Kaiser-Friedrich-Promenade 53, 06172/9459988, Di-Fr/So 12-14:30 und 17:30-22, Sa 17:30-22 Uhr, Montag Ruhetag