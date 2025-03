Die Neueröffnung der Woche

Löwenherz Privatbrauerei: Tegernsee trifft Taunus

Am Ortsrand von Wehrheim hat im März die Löwenherz Privatbrauerei eröffnet. Aus dem Zapfhahn kommt hier selbstgebrautes Bier nach Vorbild des „Tegernsee hell“, während Schnitzel, Weißwürste und Caviar in der Schankwirtschaft serviert werden.