Die Neueröffnung der Woche

Ein Burger-Buffet in Bornheim: Seit einer Woche können die Gäste im Lala ihre Smash Burger mit den verschiedensten Toppings ganz nach dem eigenen Geschmack selbst belegen.

Simpel aber abwechslungsreich

Info

Lala Smash Burger, Bornheim, Saalburgallee 22, Tel. 0611 2043640, Mo/Di/Do 17-22, Fr 16-22, Sa/So 13-22 Uhr

Wer auf Social Media unterwegs ist, hat sicher längst vom Smash-Burger-Trend gehört . Die flach auf die Grillplatte gepressten Pattys versprechen ein knuspriges sowie saftiges Geschmackserlebnis und erfreuen sich an großer Beliebtheit. Auch in Frankfurt hat der Trend mittlerweile Einzug in die Gastro-Szene gehalten.Diesen Trend greift auch der neu eröffnete Lala Smash Burger in Bornheim auf und kombiniert ihn mit einem Konzept, dass sich um individuell belegte Burger dreht. Anders als bei herkömmlichen Restaurants, in denen Burger à la carte bestellt werden, wählen die Gäste im Lala, mit welchen Toppings sie ihren Smash Burger verfeinern möchten und belegen sie am Buffet selbst.Für 8,50 Euro kann im Lala Smash Burger zwischen einem veganen oder einem Fleischpatty gewählt werden. Die Auswahl an Toppings variiert je nach saisonaler Verfügbarkeit und wird durch Saucen, wie die hausgemachte Guacamole und Trüffelmayo ergänzt. Auf die Qualität seiner Zutaten legt Restaurantinhaber Ewald Scheidt hohen Wert, weshalb diese fast ausschließlich von regionalen Händlern bezogen werden. Das vegane Burgerpatty ist hausgemacht und wird auf Basis von schwarzen Bohnen und Seitan zubereitet.Ewald Scheidt hat Frankfurts erstes DIY-Burgerrestaurant eröffnet. © Leonie SchäferDas Do-It-Yourself-Burgerrestaurant ist in eine alte Apfelweinstube im Bornheimer Wohngebiet eingezogen. Scheidt und sein Team haben sich dafür entschieden, den rustikalen Charme zu bewahren und mit einem modernen Einrichtungsstil und minimalistischen Dekoelementen zu kombinieren. Das Ergebnis ist ein gemütliches Ambiente. Das Lala soll, laut Scheidt, „einfach ein Ort sein, an dem man sich gerne aufhält.“.Besondere Events wie das After Work Special jeden Freitag, das Glühwein-Special und Abende mit Live-Musik sollen das Restaurant zu einem sozialen Treffpunkt verwandeln, auch abseits von Smash Burgern.