Die Neueröffnung der Woche

Kaiseki Kentaro: japanisches Fine Dining in Bad Vilbel

Nach seinem überraschenden Ausscheiden als Küchenchef des japanischen Kaiseki-Restaurants Nihonryori KEN in Sachsenhausen macht sich Kentaro Fujita nun selbstständig. Mit Kaiseki Kentaro eröffnet in Bad Vilbel nun sein erstes Soloprojekt.