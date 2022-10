Die Neueröffnung der Woche

Burger mit vier Pattys, prall gefüllte Naanbrote und eine ausgefallene Challenge: Mit Gringo’s Taste zieht ein neuer Burger-Tempel ins Nordend. Die Brüder Aqib und Anwar Parvez spezialisieren sich auf selbstentwickelte Kreationen mit ausgefallenen Namen.

Gringo weiß was ihm schmeckt: Burger, Fleischspieße vom Grill, Wraps und gefülltes Naanbrot. Gringo ist der Spitzname von Aqib Parvez, der gemeinsam mit seinem Bruder Anwar Gringo’s Taste im Nordend eröffnet hat. Während sich sein Bruder um das Geschäftliche kümmert, steht Aqib Parvez in der Küche und bereitet seine selbstkreierten Burger zu.Begonnen habe seine Leidenschaft für aufgefallene Burger während seines IT-Studiums, erzählt Gastro-Quereinsteiger Aqib Parvez. „Ich habe dann immer wieder neue Kreationen erfunden und die dann auf meinem Instagram-Kanal gepostet.“ Über die Posts seien viele Menschen auf ihn und seine Leidenschaft aufmerksam geworden. Irgendwann sei für ihn klar gewesen, dass er sein eigenes Burger-Restaurant eröffnen will. Lange feilte Parvez an seinem Konzept, veranstaltete Burger-Tastings, sammelte Feedback und verfeinerte seine Kreationen entsprechend.Vier Jahre später ist es soweit: Am 23. September eröffnete Parvez „Gringo’s Taste“ in der Rohrbachstraße im Frankfurter Nordend. Der Fokus liegt auf Burgern, die so ausgefallen sind wie ihre Namen. Der Black Goku zum Beispiel ist nach einer Figur aus der Animeserie Dragonball benannt und kommt mit zwei Pattys, gegrillten Honig-Artischocken, cremigem Krautsalat, gegrillten Pilze und Rucola im schwarzen Burger-Bun. Außer Burgern gibt es Fleischspieße vom Grill, Wraps, hausgemachte Fritten und gefülltes Naanbrot.Seine große Reichweite auf Instagram will Parvez künftig mit seinem Burger-Laden kombinieren. Dabei setzt er auf eines seiner Instagram-Formate: die „Kaioken-Food-Challenge“. Das Ziel der Challenge: Stets einen Patty mehr essen zu können als der jeweils amtierende Champion. Der Rekord liegt derzeit bei Vierzehn. Wer glaubt, das überbieten zu können, kann vor Ort im Gringo's an der Challenge teilnehmen. Wer es schafft, bekommt den Mega-Burger aufs Haus.