Die Neueröffnung der Woche

Im Omniturm unweit vom Willy-Brandt-Platz hat Anfang Juni das Friedas Bar & Kitchen eröffnet. Hinter dem Restaurant mit internationaler Küche im zweiten Stock des Hochhauses mit „Hüftschwung“ steckt Maximilian Hill, der auch die Gerbermühle betreibt.

Hochhäuser rechts, Hochhäuser links. Endlose Glasfassaden und tiefe Häuserschluchten. Hier zwischen Taunusanlage, Gallusanalge und Innenstadt weht tatsächlich ein Hauch von Big Appel durch Frankfurt. Umzingelt von Commerzbank Tower und Co fällt der 2019 erbaute Omniturm mit seinem „Hüftschwung“ etwas aus der Reihe. Seit Juni hat das Büro- und Wohngebäude ein weiteres Alleinstellungsmerkmal, das Restaurant Friedas Bar & Kitchen.Auf der zweiten Etage umfasst das Restaurant neben einer Bar auch eine Außenterrasse sowie eine Lounge mit Rooftop in der 44. und 45. Etage, die für Events gemietet werden kann. „Wir planen das Friedas Bar & Kitchen bereits seit 2018. Durch die Pandemie konnten wir uns die Zeit nehmen, das Konzept reifen zu lassen“, erklärt Küchenchef Maurice Schulz. Nach Stationen als Koch bei der Marine, der Bundeswehr und auf Kreuzfahrtschiffen, stand er rund fünf Jahre im VaiVai und dem Blauen Wasser hinterm Herd. Seit Mai zeichnet Schulz für die Küche im Friedas verantwortlich.Momentan befindet sich das Friedas noch im Soft-Opening und ist nur mittags geöffnet. Neben Salat, Pasta, Burgern und Steak gibt es auch eine wechselnde Wochenkarte mit kleinen Appetizern sowie pro Tag zwei Hauptgerichten. „Meine Küche ist eine Open-Border-Küche, die mit allen Geschmacksrichtungen gewaschen ist, aggressiv, frech und laut“, betont Schulz. Nach der großen Eröffnung am 8. September wird es daher auch Sushi und Sashimi geben, die an einer langen Sushibar zubereitet werden.Pad Krapau und Cauliflower Wings mit schwarzer Sesam-Mayo © livNeben den Restaurantbetrieb gehört auch eine Bar am anderen Ende des langgezogenen Gastraums zum Konzept. Während des Soft-Openings wird die Bar von der Eventmanagement-Agentur Klub Lieb Studio immer von Donnerstag bis Samstag bespielt. Ob die Kooperation auch nach dem Start in den Regelbetrieb bestehen bleibt, konnte Inhaber der BUMB JUNIOR Maximilian Hirsch, der auch die Gerbermühle betreibt und das Restaurant nach seiner Großmutter benannt hat, aber noch nicht sagen.Aufsehen erregte das Friedas in der Frankfurter Gastroszene bereits mit dem Pop-up Carbonara & Bubbles in Zusammenarbeit mit der IMA Clique . „Für die Zukunft planen wir Kooperationen mit internationalen, befreundeten Köchen. Wir freuen uns, eine neue Location für Frankfurt zu schaffen, die weltoffen, experimentell und bunt ist“, sagt er.Lounge-Bereich rund um die Bar © liv