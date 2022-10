Die Neueröffnung der Woche

Neues Leben im ehemaligen Traditionscafé. Nachdem das Café Schopenhauer unweit der Berger Straße vor rund vier Jahren geschlossen wurde, ist mit dem neu eröffneten Eve Café & Bar wieder ein ganztägiges Gastronomiekonzept in die umgebauten Räumlichkeiten eingezogen.

Einen Sekt nach der Arbeit oder einen Kaffee mit Freunden am Mittag? Das Café Schopenhauer in der Schopenhauerstraße im Frankfurter Nordend war über viele Jahre genau der richtige Ort dafür. Unkompliziert, gemütlich, ein bisschen schrullig und ganztägig geöffnet. Ein echtes Nachbarschaftslokal. Nachdem das Schopenhauer dann vor rund vier Jahren für immer seine Türen schloss, war lange unklar wie, wie die Räumlichkeiten langfristig genutzt werden sollen. Jetzt ist mit dem Eve Café & Bar neues Leben in die Räumlichkeiten eingezogen.„Ich bin schon länger in der Gastronomie und habe noch zwei andere Länden in Frankfurt“, erklärt Inhaber Celal Baki. Das ehemalige Café Schopenhauer sei aber größer als das Escapes in Eschersheim und das Shades Café in Preungesheim. Für das Eve hat Baki das einstige Traditionscafé aufwendig renoviert: Helle Wände, Möbel in warmen Brauntönen und eine mit Holz verkleidet Theke sollen für Wohlfühlatmosphäre sorgen.Obwohl nichts mehr an das Schopenhauer erinnert, gibt es dennoch eine Gemeinsamkeit: Das Eve ist ebenfalls ein Ganztageskonzept: Morgens bieten Baki und sein Team Kaffee, Stullen und ein kleines Frühstück an. Am Mittag ergänzt Kuchen das Angebot bis dann abends Drinks und Kleinigkeiten zum Essen auf dem Programm stehen. Der Plan sei, jetzt erst einmal anzukommen, sagt Baki. In Zukunft könne es aber durchaus noch Veränderungen geben. Neuigkeiten und aktuelle Infos gibt es auf dem Instagram-Profil von Eve