Die Neueröffnung der Woche

„Einmal Pizza Giulio, immer Pizza Giulio“

Die Pizzeria Giulio ist umgezogen. Nach der Schließung des alten Ladens in der Wittelsbacherallee hat Betreiber Xhulio Hackaj alias Giulio sein Restaurant am Osthafen wieder eröffnet. Hier gibt es nicht nur mehr Platz, sondern auch einen Außenbereich und neue kulinarische Kreationen.