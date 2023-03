Die Neueröffnung der Woche

Ein Stück Kenia in Eschborn

Mit dem Nairobi eröffnet das erste kenianische Restaurant in Eschborn. Hinter dem gastronomischen Konzept aus Restaurant und Kochschule steckt die gebürtige Kenianerin Gillian Piroth, die bereits seit mehreren Jahren eine Kochschule betreibt.

Seit vielen Jahren betreibt Gillian Piroth eine afrikanische Kochschule, bietet also private Kochdienste, Veranstaltungen für Gruppen und Kochkurse, auch in der Genussakademie. Vor allem liebt es die gebürtige Kenianerin, Gäste in die kulinarischen Geheimnisse ihrer Heimat einzuweihen. Immerhin existieren in Kenia 44 verschiedene Stämme, und so gibt es eben auch zahlreiche unterschiedliche Spezialitäten. Nun aber hat die Eschbornerin einen großen Schritt gewagt: „Da ich immer viel unterwegs war, wollte ich schon seit langem einen eigenen festen Standort haben, um dort weiterhin Kochkurse anzubieten, aber eben auch um ein Restaurant betreiben zu können. Daher bin ich sehr dankbar, dass das Central Hotel in der Nähe des Bahnhofs mir nun diese Möglichkeit geboten hat.“



Die bisherige Lobby ist nun dezent landestypisch gestaltet und die Gäste können wählen, ob sie an dunklen Holztischen oder eher gemütlich auf hellen Sofas sitzen wollen. Wer mag, darf natürlich auch, wie in Kenis üblich, auf dicken Kissen direkt auf dem Boden sitzen und mit der Hand essen.



Die 48-Jährige wird wöchentlich wechselnde Gerichte anbieten, die knapp 20 Euro kosten: „So hat jeder die Möglichkeit, möglichst viel unterschiedliches kenianisches Essen zu probieren.“ Wird in Kenia hauptsächlich vegetarisch gekocht, steht hier auch viel Rindfleisch oder Hühnchen auf der Karte. Biertrinker dürfen sich auf die kenianische Sorte Tusker freuen, außerdem sollen drei charakteristische Cocktails auf der Karte stehen. „Ich mische dafür Zitrone mit frischem Ingwer, Kurkuma und Honig, was in meiner Heimat auch als Erkältungsmedizin gilt. Hier kommt aber natürlich noch Wodka hinzu“, sagt Piroth und lacht.



Nairobi – Kenianisches Restaurant und Grill, Eschborn, Berliner Str. 31-35, Di-Fr 18-22, Sa/So 14-22 Uhr, Mo Ruhetag