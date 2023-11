Die Neueröffnung der Woche

Nach Tacotronics und dem x-Pop-up haben Valerie Will, Mareike Schubert und Zachary Sorenson im Oeder Weg ein neues gastronomisches Zuhause gefunden. Im Cosmic vereinen sie die Bestseller ihrer Pop-ups und ergänzen sie mit Kaffee, Wein und Drinks.

Modernes Diner im Oeder Weg

„Kantine der Zukunft“

Alle guten Dinge sind vier, zumindest wenn es nach den Betreibenden des Cosmic im Oeder Weg geht. Seit rund zwei Wochen ist die fast komplett in rot gehaltene Mischung aus Café und Bar geöffnet. Hinter dem Konzept stecken Valerie Will, Mareike Schubert und Zachary Sorenson. Gemeinsam betreiben sie bereits die mer.eatery im Skyper-Gebäudekomplex an der Taunusanlage und veranstalteten die Pop-ups Tacotronics und „X“ am Roßmarkt.„Wir haben die Location hier schon ein bisschen länger, damals war hier unser Pop-up mit Tacotronics“, erklärt Will. Im Dezember 2021 kooperierten Tacotronics für den Shop Shop Pop-up Shop mit der Freitagsküche und servierte Tacos, während Kunst, Mode und Accessoires gekauft werden konnten. Die Planung für das Comic in Zusammenarbeit mit dem benachbarten Architekten Steffen Eberhardt begann bereits kurz nach dem Ende des Pop-ups im März 2022.Konzeptuell lässt sich das Cosmic als Mischung aus Café und Bar beschreiben. „Wo man morgens schon gemütlich seinen Kaffee trinken kann, mittags grilled Sandwiches und Süßes bekommt und es abends einen kleinen Aperitivo gibt.“ Das Angebot ist ein Best of ihres bisherigen kulinarischen Portfolios. Dazu gehören Mollies, eine Art Zimtschnecke, oder das Eggdrop-Sandwiches. Neu sind die Joghurts mit Haferflocken oder Granola, verschiedene Cookies und die Cosmic Breads, selbstgebackene Brote im Foccaccia-Style, die unter anderem mit Burrata und Tomaten-Balsamico-Creme, Prosciutto oder Pastrami belegt werden. Tacos soll es zwar nicht täglich, dafür aber an einem Abend pro Woche geben, so Will.Man sieht rot im Cosmic © livWas die Getränke betrifft, kommt im Cosmic fast alles aus dem Zapfhahn. Dafür beziehen sie zum Beispiel Bio-Weine vom Frankfurter Start-ups Ebb & Flow Keg und machen Limonaden selbst. Für den Aperitivo gibt es zudem Cocktails und verschiedene Spritz-Getränke. Am Vormittag hingegen dreht sich alles um Kaffee, der mit den Bohnen von Hoppenworth & Ploch zubereitet wird.Für alle, die sich jetzt noch fragen, wie der Name Cosmic zu Stande kam, hat Will eine Erklärung parat: „Cosmic bedeutet für uns ein Ort, der allumfassend ist. Das Team ist multikulturell und jeder hat Lieblingssnacks und -drinks beigesteuert, die wir mit Menschen in einer schönen Umgebung, bei bester Qualität und Good Vibes teilen wollen. Jeder ist willkommen, so wie in einer intergalaktischen Kantine der Zukunft.“