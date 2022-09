Die Neueröffnung der Woche

Ein Paar, zwei Leidenschaften. Im Coffee and Crafts verbinden Alessandro und Isabelle Capasso ihre Interessen: Kaffee, Kuchen und Snacks auf der einen und Makramee-Produkte auf der anderen Seite des neuen Cafés in der Rohrbachstraße. Kommende Woche soll eröffnet werden.

„Für mich war es schon immer ein Traum, hier in der Ecke ein Café zu eröffnen, weil ich das Nordend einfach unheimlich mag“, sagt Alessandro Capasso. Zusammen mit seiner Frau Isabelle eröffnet der gebürtige Bornheimer nun in der kommenden Woche in der Rohrbachstraße das Coffee and Crafts – eine Mischung aus Café und Shop für Makramee-Produkte.Seit 2003 betreibt Capasso das Zeitungskiosk Eat & Read an der Frankfurter Welle hinter der Alten Oper. „Da gehe ich jetzt raus, weil mein Vertrag ausläuft“, erklärt er. Zudem sei das Geschäft nicht das gleiche wie vor der Pandemie, da viele seiner Kundinnen und Kunden aus den umliegenden Büros nach wie vor im Homeoffice seien. Als sich dann im Nordend die Chance ergeben habe, ein Café zu eröffnen, habe er nicht mehr lange überlegen müssen.Im Coffee and Crafts vereinen Alessandro und Isabelle Capasso ihre beiden Leidenschaften: Kaffee und Makramee. Während über die selbstgebaute Theke Kuchen, Paninis, kleine Snacks sowie Kaffee und italienische Weine wandern, können die Kundinnen und Kunden in einer Verkaufsecke durch handgemachte Makramee-Produkte stöbern. Wie Capasso erklärt, stellt seine Frau mit der Knüpftechnik schon seit Längerem Dekoartikel, Taschen und Produkte für Babys her, die sie bisher nur online verkauft. Makramee-Workshops und Abende mit Live-Musik sollen das Konzept künftig ergänzen.Isabelle Capasso verkauft handgemachte Makramee-Produkte. © Coffee and Crafts