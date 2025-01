Die Neueröffnung der Woche

Hinter der Alten Oper bringen Charlotte Bruls und Benjamin Shahidi amerikanische Bagels nach Frankfurt. Nebenan steht bereits ihr zweites Projekt Tokyo Mylk in den Startlöchern.

Unbegrenzte Möglichkeiten



Tokyo Mylk

Info

Charly & Ben Bagels, Westend, An der Welle 3, Mo-Fr 7:30-15:30, Sa/So Ruhetage

Tokyo Mylk, Westend, An der Welle 3, Eröffnung demnächst



Oft wird Frankfurt mit New York verglichen und auch gerne mal als Mainhattan betitelt. So sehr die Skyline der großen Schwester in Übersee auch ähneln mag, gibt es kulinarisch gesehen doch den ein oder anderen Unterschied. Bagels zum Beispiel, die es in New York an jeder Straßenecke gibt, haben es bisher nur sehr vereinzelt nach Frankfurt geschafft. Das wollen Charlotte Bruls und Benjamin Shahidi ändern und haben Charly & Ben Bagels eröffnet.Bruls und Shahidi sind bereits länger in der Gastronomie tätig und kennen sich bereits aus dem Trinitii . Sie war Geschäftsführerin und er Storemanager. Nach dem Ausscheiden der beiden, gehen sie nun mit Bagels in eine andere Richtung. Die Teigkringel werden selbst gebacken und dann mit frischen Zutaten, unter anderem selbstgeräuchertem Lachs, belegt, erklärt Bruls.Zur Auswahl stehen als Basis fünf Varianten, Plain, mit Meersalz, Mohn oder mit Rosinen. „Der Everything-Bagel mit Gewürzen, Sesam, Zwiebel und Knoblauch ist der bekannteste“, sagt sie. Auch den Frischkäse gibt es vorerst in fünf Varianten, was in Zukunft erweitert werden soll. Auswählen können Gäste aus vier herzhaften und zwei süßen Bagels aber auch individuelles Belegen ist möglich.Warme Farben für Gemütlichkeit © Charly & Ben BagelsDoch Charly & Ben Bagels ist nicht Bruls und Shahidis einziges Konzept. „Frankfurt ist eine so internationale Stadt, aber es ist noch viel Raum für Neues“, betont sie. Direkt neben dem in Orange- und Rottönen gehaltenen Laden soll in den kommenden Wochen Tokyo Mylk eröffnen. Optisch unterscheidet sich beides grundlegende von einander. Während Charly & Ben Bagels mit niedrigen Sitzgelegenheiten und aufmunternden Sprüchen auf den Kaffeebechern eher eine gemütliche Atmosphäre verbreiten soll, ist die Optik des Tokyo Mylk mit dunklen, spiegelnden Wänden und Marmortheke deutlich cleaner.„Tokyo Mylk war eigentlich unser erstes Konzept“, erklärt Bruls. Hier stehen Bentoboxen im Mittelpunkt, die man sich mit handgerolltem Sushi, Sushi Tacos gefüllt mit Lachs- und Thunfisch-Tartar und Crispy-Rice-Sandwiches und vielem mehr füllen kann. In Kühlschränken finden Gäste zudem Getränke aber auch bereits fertige Boxen zum Mitnehmen. „Beide Konzepte sind auf das To-go- und Liefergeschäft ausgerichtet“, sagt Bruls. Zwar gibt es auch Sitzplätze, im Sommer vor allem draußen, dennoch sei alles „self-service“, also ohne Bedienung.Mit Charly & Ben Bagels von morgens bis mittags und Tokyo Mylk von mittags bis abends können sich Gäste bald den ganzen Tag mit den kulinarischen Kreationen von Bruls und Shahidi eindecken.