Die Neueröffnung der Woche

Seit einer Woche bereichert ein neues Café den Sandweg: Im Braky können Gäste in modern gemütlichem Ambiente selbst zu später Stunde noch Kaffee und Kuchen genießen.

Info

Braky Café, Nordend, Sandweg 6C, Mo-Do 7:30-22 Uhr, Fr: 7:30-23 Uhr, Sa:10-23 Uhr, So: 10-22 Uhr

Ahmed Youssef hatte schon lange den Wunsch, ein eigenes Café zu eröffnen. Durch seinen Beruf als Model lernte er nicht nur zahlreiche Städte und Länder, sondern auch die dortigen Cafés kennen. „Da habe ich mir überall Inspiration gesucht, habe es mir aufgeschrieben und überlegt, wie ich meinen eigenen Laden gerne hätte“, sagt er. Mit dem Einrichtungskonzept hat Youssef nun einen Ort geschaffen, der eine minimalistische, moderne Ästhetik mit gemütlicher Wohlfühlatmosphäre vereint. Indirekte, warme Lichtquellen und natürliche Farbtöne sorgen insbesondere abends für ein entspanntes Ambiente.Anders als die meisten Cafés, hat das Braky auch zu später Stunde noch geöffnet. Wer also nach dem Abendessen noch Lust auf ein Dessert hat oder sich nach einem anstrengenden Arbeitstag mit Freunden auf eine Tasse Kaffee treffen will, ist im Braky genau richtig. Sein Café im Sandweg sei laut Youssef ein Ort, an dem sich Gäste nach einem anstrengenden Tag, einfach mal ein „Päuschen“ gönnen sollen.Das urbane Café im Sandweg lädt zu einer kleinen Kaffeepause oder einem entspannten Brunch ein. © Leonie SchäferAuf der Speisekarte findet sich eine überschaubare, aber dennoch bunte Mischung aus herzhaften und süßen Bowls, Shakshuka, saisonalen Suppen und Sauerteig Stullen. Das Angebot wird sich in den kommenden Wochen allerdings noch erweitern, so Youssef. Die Gäste können sich zum Beispiel auf French Toast und japanische Soufflé Pancakes freuen. Und wie in jedem guten Café gibt es auch im Braky eine breite Auswahl an Kuchen, von denen einige vegan sind. Ein Großteil des Sortiments ist hausgemacht, der Rest wird von Konditoreien aus der Umgebung bezogen. Das variierende Angebot sorgt stets für Abwechslung in der Kuchenvitrine. „Wenn ich regelmäßig in die gleichen Cafés gegangen bin, dann war ich irgendwann gelangweilt, wenn es jeden Tag den selben Kuchen gab“, betont Youssef, der möchte, dass sich seine Kundschaft auf neue Geschmäcker freuen kann.Die Speisekarte wird sich in Zukunft an die Verfügbarkeit saisonaler Lebensmittel anpassen. Neben Warmgetränken wie Kaffee, Matcha, Tee und Kakao erwartet euch im Braky eine reiche Auswahl an hausgemachten Schorlen, Säften, Smoothies und Detox Wasser. Eine spezielle Abenkarte soll künftig ab 18 Uhr das Angebot ergänzen.