Der Restauranttest der Woche

Sabres – 101\% Koscher

Neuer israelischer Hotspot in der Berger Straße

Das Sabres hält mit den Prinzipien seiner Küche nicht hinterm Berg: „101% Koscher“! So heißt der kürzliche eröffnete Gastrobetrieb in der Berger Straße und steht es weithin sichtbar neben dem Namen des Lokals mit dem Kippa-tragenden Kaktus. Auf dem Menü stehen israelische Speisen, die von einem Rabbinat Kaschrut-zertifiziert sind, also den jüdischen Speisegesetzen entsprechen. Auf der vom levantinischen Schmelztiegel inspirierten Speisekarte stehen Fleisch- und vegetarische Gerichte: Pita mit Falafeln oder Pargiot, also Schawarma vom israelischen Grillhuhn, das Frühstückssandwich Sabich mit Kartoffeln, Hummus und Ei, aber auch Challa zum Beispiel mit Schnitzel, Salate und Menüteller mit Pommes.



Die Wahl fällt auf Pita mit Falafeln auf Auberginencreme sowie Pita mit Schawarma vom Huhn. Die Teigtaschen werden reichlich gefüllt: Nicht nur Obligatorisches wie Salat und Gemüse, auch Fleisch beziehungsweise Falafeln sind ausgesprochen großzügig bemessen. Es fällt schwer, einen Favoriten zu küren: Das Hühnchen so kross und würzig, trotzdem zart, die Falafeln so knusprig und kräftig abgeschmeckt. Beides übertrifft unsere Erwartungen. Die Saucen, sesam-nussig zur Falafel-Pita, würzig-süß zur Schawarma-Pita, ergänzen perfekt. Die Auberginencreme scheint etwas zurückhaltend, doch das stört den Gesamteindruck nicht.



Ein Besuch im Sabres macht rundum zufrieden, was offenbar auch die anderen Gäste so sehen. Schlicht perfekt noch das Dessert, eine Halwa-Creme mit gebrochenem Nougatdekor, die luftig aufgeschlagen ihre zuckrige Süße erfolgreich kaschiert.