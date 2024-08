Der Restauranttest der Woche

Geheimtipp für die Mittagspause: Hausgemachte Pasta in der Mainzer Landstraße

Info

Bocconcini, Gallus, Mainzer Landstraße 123, Tel. 069/97768076, Mo-Fr 11:30-15 und 17:30-22, Sa 17-22 Uhr, So Ruhetag

Wer Bocconcini googlet, wird erst mal auf kleine Mozzarella-Kugeln stoßen. Soweit so italienisch. Einmal durch den Übersetzer gejagt, bekommt man direkt den nächsten kulinarische Aha-Moment, denn auf deutsch übersetzt bedeutet das wohlklingende Wort: Leckerbissen. Wenn man sich dann noch in die Mainzer Landstraße um die Ecke des Hauptbahnhofs zu dem gleichnamigen Restaurant begibt, hat man eigentlich alles richtig gemacht.Gemütliche Atmosphäre wie es sich Gäste vielleicht bei anderen italienischen Restaurants wünschen, gibt es im Bocconcini aber nicht. Dafür ist der schmale Laden mit wenigen Sitzplätzen modern gestaltet. Neben Salaten und Antipasti wie gegrilltes Gemüse mit Burrata oder Mozzarella und Bruschetta, dreht sich alles umhausgemachte Pasta à la Carbonara, mit Bolognese, Pesto oder als Ravioli mit Tomatensauce.Bevor wir allerdings damit starten, gibt es als Antipasti Burrata, der mit gegrillter Aubergine, Pilzen und Paprika getoppt ist. Alles in allem gelungen, doch ein bisschen mehr Salz, Pfeffer und frische Kräuter wären schön gewesen. Unser Highlight sind unsere beiden Pastagerichte: Tomatig-würzige Bolognesesauce mit Tagliatelle und Parmesan ist ein Klassiker und gefällt uns richtig gut. Die Gnocchoni, die in einer Pilzsahnesauce serviert werden, sind deutlich größer und runder als herkömmliche Gnocchi und gefüllt mit Tomaten und Käse. Das passt hervorragend zur sahnigen Sauce mit gegrillten Pilzen. Als Dolci hinterher gibt es Tiramisu und Kuchen. Das ist für unsere Mittagspause heute zwar zu viel, aber bei so vielen Bocconcini aka Leckerbissen können wir gar nicht anders, als bald wiederzukommen.