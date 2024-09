Workshops, Events und Specials

Vom 23. September bis zum 6. Oktober findet in Frankfurt das Foodtura Festival statt. Bei Events, Workshops und Specials dreht sich alles um Nachhaltigkeit und Klimaschutz in der Gastrobranche.

Kulinarische Vielfalt und klimafreundliche Genusskultur im Rhein-Main-Gebiet feiern? Darum geht es beim ersten Foodtura Festival vom 23. September bis zum 6. Oktober. Was das Konzept betrifft, haben sich die Veranstaltenden Initiative Gastronomie Frankfurt e.V. (IGF) und die gemeinnützige Initiative Klimagourmet am Klimagourmet Festival orientiert und dieses erweitert.Bei Foodtura gibt es eine größere Vielfalt an Formaten, die sich um die Themenfelder Food, Urbanität und Nachhaltigkeit in Zusammenspiel mit der Gastronomiebranche drehen. Zum Festivalstart am 23. September findet die „Gastro Con“ statt, bei der für eineinhalb Tage Networking in der Gastronomiebranche im Fokus steht. Außerdem findet im Massif Arts ein Sommerfest statt und zum Abschluss des Festivals ein Familiensonntag bei der landwirtschaftlichen Genossenschaft „Die Kooperative“ in Frankfurt-Oberrad.Darüber gibt es mit Workshops, gemeinsame Koch-Events und Führungen, etwa über den Dottenfelderhof, vielfältige Möglichkeiten in das Thema einzutauchen. Rund neun Gastrobetriebe in Frankfurt bieten außerdem im Rahmen des Festivals Specials an, zum Beispiel ein Vier-Gänge-Klima-Menü im Bornheimer Ratskeller. „Dass gerade die Frankfurter Gastronomie vorangeht, qualitativ hochwertige Speisen, Lebensfreude und Trends der zukunftsfähigen Gastronomie miteinander zu verbinden, zeigt uns, wie viel Leidenschaft und Know-how in unserer Stadt zuhause ist“, sagt Schirmherrin und Wirtschaftsdezernentin Stephanie Wüst (FDP).Das gesamte Programm und Informationen zur Anmeldung gibt es unter www.klimagourmet.de.