Das alljährliche Grüne Soße Festival auf dem Roßmarkt geht im kommenden Jahr in die nächste Runde. Der Ticketvorverkauf dafür beginnt am 7. November. Mit bewährten Festivalkonzept gibt es wieder acht Abendshows und einen Festival-Markt.

Tickets sind ab dem 7. November über die Website erhältlich.



Grüne Soße Festival, Innenstadt, Roßmarkt, 17.-24. Mai 2025

Wir Hessinnen und Hessen sind stolz, besonders auf unsere Küche. So stolz, dass sich wieder 49 Gastronominnen und Gastronomen im Rahmen des Grüne Soße Festivals einen Wettstreit um die beste Grüne Soße liefern. Vom 17. bis zum 24. Mai 2025 findet das Grüne Soße Festival statt. Jeden Abend gibt es Verkostungen der verschiedenen Grünen Soßen. So werden Besuchende gleichzeitig zu Gastronomie-Kritikern und wählen am Ende die beste Grüne Soße der Stadt. Eingebettet ist der kulinarische Wettbewerb in ein wechselndes kulturelles Abendprogramm und auch der Festival Markt begleitet die Feierlichkeiten täglich von 11 bis 20 Uhr auf dem Roßmarkt.Grie Soß soll es auf dem Markt wieder in jeglicher Ausprägung geben, gepaart mit Falafeln, koreanischem Streetfood oder anderen internationalen Köstlichkeiten, so bunt wie die Mainmetropole selbst. Gastgeber Anton Le Goff, Andy Ost und die Festival Band präsentieren jeden Abend eine Show aus Comedy, Magie, Kabarett und Musik mit wechselnden Künstlerinnen und Künstler, darunter Lisa Feller, Woody Feldmann und Johannes Scherer.Der Vorverkauf beginnt am 7. November und Tickets der drei Kategorien liegen zwischen 58€ und 96€. Neben den Showacts beinhalten diese auch allabendlich die Verkostung der Grüne Soßen von je sieben Gastronominnen und Gastronomen, klassisch gepaart mit Kartoffeln und Eiern. Sämtliche Getränke sind außerdem inbegriffen, denn Ebbelwoi oder Abbelsaft dürfen natürlich nicht fehlen.