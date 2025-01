Seit Oktober 2023 ist Eis Christina geschlossen. 2025 soll die Traditionseisdiele nun wieder eröffnen, an einem neuen Standort im Oeder Weg. Wir haben mit Inhaber Andreas Spadotto über seine Pläne und das neue Eis Christina gesprochen.

Eis Christina, Nordend, Oeder Weg 44, Eröffnung demnächst

Wir sind nach Italien gegangen. Mein Vater hat jetzt einen Hund und wir haben ein bisschen Land. Er kommt auch mal zum Helfen im neuen Café aber nicht mehr Vollzeit. Ich habe letztes Jahr eine Reise gemacht und war auch den ganzen Sommer in Italien. Im März und April hatten wir mit dem Rechtsstreit zu tun, aber das ist jetzt alles geregelt. Im Juni hat mich dann ein Freund angerufen und gesagt, er hat einen Laden für mich gefunden, den ich dann im Juli gemietet habe. Dann musste ich die Nutzungsänderung beantragen, da dort vorher keine Gastronomie drinnen war. Die kam erst im Dezember und bis dahin konnte ich dort gar nichts machen. Es war zwar ein kleines Risiko aber im September habe ich schon die Eisbecher bestellt. Das dauert immer so fünf bis sechs Monate.Ich habe immer gesagt, wenn ich einen guten Platz finde, kann ich Eis Christina wieder aufmachen. Ich habe Lust, das zu machen. Unsere Fans haben uns auch viel geschrieben und uns oft gefragt, wann wir wieder öffnen. Das war auch etwas Schönes.Christina ist meine Schwester und ich bin mit Eis Christina groß geworden. Ich habe die Schule in Italien gemacht und dort gibt es immer drei Monate Sommerferien. Da bin ich dann nach Frankfurt gekommen und habe immer versucht, meinem Vater zu helfen. Seit ungefähr 12 Jahren lebe ich dauerhaft in Frankfurt und bin nur im Winter in Italien.Die Leute sind für Eis zu uns gekommen. Wir verkaufen zum Beispiel keinen Alkohol, unser Fokus liegt immer noch auf Eis. Wir verwenden die alten Maschinen und ich möchte auch die gleichen Zutaten verwenden. Der gesamte Prozess soll wieder wie früher ablaufen.Die Kunden haben mir schon geschrieben und gefragt, was passiert wenn sie noch einen alten Gutschein haben. Ich will diese Papiergutscheine in QR-Codes umwandeln. Das muss auch über Google- und Apple-Wallet funktionieren. Die Kundinnen und Kunden können uns über eine Website ihren Namen und ihre Email-Adresse schreiben, daraufhin schicken wir eine Email mit dem QR-Code raus. Mit der Email kommt ein PDF mit einer Nummer zum Ausdrucken. Die Leute müssen diese Nummer und den Gutschein in einem Umschlag zu uns bringen und dann kann ich den QR-Code aufladen. Aber wir müssen diese alten Gutscheine bekommen. Das Ganze soll im Februar bereit sein.Das kann ich noch nicht sagen. Ich hoffe, noch wenn es kalt ist und nicht so warm. Ich habe schon die ganze Einrichtung bestellt, aber das dauert Monate. Das soll voraussichtlich im Februar geliefert werden, aber es kann sich auch noch verzögern. Es können tausend Dinge passieren und deswegen will ich noch kein Datum sagen. Wenn es Neuigkeiten gibt, erfährt man das auf Instagram.