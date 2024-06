Insolvenzverfahren

Nach rund zwei Jahren in Frankfurt meldet das Sushi-Restaurant „GO by Steffen Henssler“ Insolvenz an. Neben der Dependance am Hauptbahnhof sind weitere Standorte in Deutschland betroffen.

Seit TV-Koch Steffen Henssler in den 1990er-Jahren im Lotto gewonnen hat und das Geld in eine Ausbildung zum „Professional Sushi Chef“ in Kalifornien investierte, ist der gebürtige Baden-Württemberger unter anderem für seine Sushi-Expertise bekannt. Während der Corona-Pandemie baute Henssler einen „Premium-Sushi“-Lieferservice in verschiedenen deutschen Städten auf. Es folgten „GO by Steffen Henssler“-Restaurants – auch in Frankfurt . Wie unter anderem dieundberichten, haben die Dependance in Frankfurt und weitere Restaurants nun Insolvenz angemeldet. Der Ableger in Frankfurt eröffnete vor rund zwei Jahren in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof . Auf zwei Ebenen und mit offener Theke, an der die Gäste sitzen und bei der Sushi-Zubereitung zuschauen konnten, wurden japanisch-kalifornische Sushi-Kreationen und exklusive Cocktails serviert – weiterhin inklusive „Premium-Sushi“-Lieferservice. Neben dem Frankfurter GO-Restaurant gab es weitere Dependancen in Stuttgart, München, Düsseldorf, Berlin und Hamburg. Nachdem Anfang Mai bereits die „GO Sushi & Delivery Berlin GmbH“ Insolvenz anmeldete, folgten nun auch die zum GO-Franchise gehörenden „GO by Steffen Henssler Delivery & Events GmbH“, „GO Sushi & Delivery München GmbH“, „GO Sushi & Delivery Düsseldorf GmbH“, „S&M GO GmbH“ und die „GO Sushi & Delivery Frankfurt GmbH“.Wie es nach der Prüfung durch den Insolvenzverwalter weitergeht, ist noch unklar. Die GO Sushi & Delivery Frankfurt GmbH war bislang nicht für eine offizielle Stellungnahme zu erreichen.