Charity-Monat

Im Februar steht im The Blasky Hotel in Sachsenhausen alles im Zeichen der Liebe. Mit besondere Angebote und Aktionen, sammelt das Hotel Spenden für den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst.

The Blasky Hotel, Sachsenhausen, Ziegelhüttenweg 43, Restaurant Di-So 18-22 Uhr, Rooftop Bar Di-So 18-0 Uhr

Im The Blasky Hotel steht nicht nur am Valentinstag sondern im gesamten Februar alles im Zeichen der Liebe und Fürsorge. Mit besonderen Angeboten und Aktionen will das Hotel in Sachsenhausen im Charity-Love-Month nicht nur seine Gäste begeistern, sondern gleichzeitig Spenden für einen guten Zweck sammeln. Denn mit jeder Bestellung des Love-Menüs fließen 10 Prozent des Gesamtumsatzes an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst in Frankfurt. Neben dem exklusiven Love-Menü gibt es während des gesamten Charity-Monats 20 Prozent Rabatt auf alle Hotelbuchungen, sowie Gutscheine, die für künftige Besuche eingelöst werden können.Der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst ist Teil des Deutschen Kinderhospizvereins , der Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit lebensverkürzenden oder lebensbedrohlichen Erkrankungen und deren Angehörige begleitet und im Alltag entlastet. Der Fokus liegt dabei auf den individuellen Bedürfnissen der Betroffenen. Da sich der Verein zu 75 Prozent aus Spenden finanziert, sind Kooperationen mit etablierten Einrichtungen ein essenzieller Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit. Aktionen wie diese leisten einen wichtigen Beitrag zum Weiterbestehen des Deutschen Kinderhospizvereins.Im Zeichen des Charity-Love-Months möchte das The Blasky Hotel das Bewusstsein für die wertvolle, aber leider häufig unterschätzte Kinderhospizarbeit stärken und betroffene Familien unterstützen.