Neueröffnung in Sachsenhausen

Am Mainufer in Sachsenhausen hat etwas versteckt The Coffee Society eröffnet. Neben kleinen Gerichten, Snacks und Kaffee werden auch Barista-Kurse in der hauseigenen Barista-Academy angeboten.

Info

The Coffee Society, Sachsenhausen, Zum Laurenburger Hof 60, Fr-Sa 9-17 Uhr

In der ruhige Wohngegend am Sachsenhäuser Deutschherrnufer haben Carsten Witteck und Cornelia Neumann das The Coffee Society eröffnet. Wie in ihrem bereits 2020 in Bad Vilbel eröffneten Café The Baristo, liegt auch in der neuen Location unweit des Mainufers der Fokus auf hauseigenen Röstungen. „Mit eigenen Bohnen hat man einfach ganz andere Möglichkeiten in Sachen Geschmacksrichtungen“, sagt Witteck. „Außerdem wissen wir, wo die Bohnen herkommen und kennen den ganzen Lieferweg.“Nach ersten Bartista-Kursen in Bad Vilbel wollen die beiden ihre Leidenschaft für Kaffee nun auch im neueröffneten The Coffee Society mit einem Kursangebot weitergeben. Das Untergeschoss bietet mit großen Theken und Siebträgermaschinen viel Paltz für die Barista Academy. Neben Seminaren zum richtigen Umgang mit Siebträgermaschinen und Latte Art bieten sie auch Cupping-Kurse an, bei den fünf verschiedenen Kaffeesorten verköstigt und unterschiedliche Brühmethoden ausprobiert werden.Im Café selbst können Gäste zwischen Kaffee aus der Siebträger- und Filtermaschine sowie verschiedenen Bohnenmischungen wählen. Dazu gibt es kleine Frühstücksgerichte wie Chia-Pudding oder Overnight-Oats und Bagels und Paninis zum Mitnehmen für die Mittagspause. Ergänzt wird das Angebot durch Bananenbrot, Karottenkuchen, Cinnamonrolls und Eis. Derzeit läuft das Soft-Opening, bis am 7. September mit einer großen Party in den regulären Betrieb gestartet wird.Café im Erdgeschoss, Barista Academy einen Stock tiefer © The Coffee Society