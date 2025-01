Neueröffnung im Bahnhofsviertel

In einer etwas ungewöhnlichen Location hat im Bahnhofsviertel der Filly Sandwich & co. eröffnet. Über die Theke wandern hier Frühstücks- bzw. Lunch-Sandwiches und Cookies.

Info

Filly Food co., Bahnhofsviertel, Kaiserstraße 36, Mo-Fr 8-18, Sa 9:30-18, So 11-17 Uhr

Die Frankfurter Foodies suchen derzeit den Weg ins Bahnhofsviertel. Warum? Anfang Dezember hat in der Kaiserstraße, nur ein paar Gehminuten vom Willy-Brandt-Platz entfernt, das Filly Sandwich & co. eröffnet. Hinter dem Konzept steckt Arif Cerrah, der mit zwei Partnern den Laden eröffnete. Oder eher gesagt Theke, denn der Ort ist schon etwas Besonderes. Die Verkaufsfläche von Filly befindet sich genau wie Why! Coffee im vorderen Teil des Ladens von Midea Home Lounge, einem Geschäft für Haushaltsgeräte.„Es ist in Frankfurt schwer eine geeignete Fläche zu finden“, sagt Cerrah. Über Verbindungen zu den Betreibern des Cafés seien er und seine Partner zu der Fläche gekommen. Während es nun links Kaffee gibt, serviert Filly auf der rechten Seite Egg Sandwiches. „Wir haben schon einige Eggdrop Sandwiches probiert und die waren auch ganz gut aber nichts, bei dem wir gesagt haben ‚wow‘ “, sagt Cerrah. Daraufhin haben sie selbst etwas experimentiert.Entstanden sind die vier Versionen „Classic“ mit Rührei, Käse, Rucola und Brioche-Bun, „Avo-Egg“ mit Avocado anstatt Rucola, „Avo-Bacon-Egg“ mit Spiegelei, Avocado und Puten-Bacon sowie „Sausage-Egg“ mit Rindswurst. Alle Varianten sind halal. „Wir wollten auch etwas Süßes nebenher anbieten, so ist der Cookie entstanden“, ergänzt Cerrah. Der Chocolat-Chip Walnut Cookie erinnert an saftig, teigige Cookies aus New York. In Zukunft plant Cerrah das Sortiment um belegte Sandwiches für die Mittagspause zu ergänzen. Doch fürs erste ist er zufrieden mit der Aufmerksamkeit, die der kleine Laden bereits auf sich ziehen konnte.