Hummus, Burger und Chicken Nuggets

Im März eröffnete das Restaurant 269 im Westend. Nun bereichern Nir Rosenfeld und Rudolf Hruška einen weiteren Stadtteil Frankfurts mit ihrer veganen Küche, dieses Mal als Imbiss.

Fast Food Klassiker, nur ohne Fleisch





Info

Streetfood 269, Eschersheim, Eschersheimer Landstraße 532, Mo-So 11:30-20 Uhr, Tel.: 069 67 80 86 78

In ihrem veganen Restaurant 269 vereinen Nir Rosenfeld und Rudolf Hruška nicht nur die israelische Küche mit italienischen Klassikern, sondern zeigen, dass Genuss nicht mit Tierleid einhergehen muss. Eine Botschaft, die sie auch in ihrem neu eröffneten, veganen Imbiss Streetfood 269 in der Eschersheimer Landstraße vermitteln möchten.Obwohl Fast Food auf der Karte steht, unterscheiden sich die Speisen in der Qualität nicht von denen im gleichnamigen Restaurant, betont Rosenfeld. Denn die Zutaten, mit denen gekocht wird, beziehen Rosenfeld und Hruška aus der eigenen Produktions-Großküche NANA Food Supply. In ihrem Imbiss-Ableger wollen Rosenfeld und Hruška Speisen anbieten, die zwar an die Restaurantgerichte angelehnt, jedoch deutlich simpler und preiswerter seien, so Rosenfeld. Hummus, Falafel und Shawarma werden durch Fast-Food-Klassiker wie Burger, Hotdogs und Chicken Nuggets ergänzt – allerdings in der pflanzlichen Variante, bestehend aus Weizen-, Soja oder Erbsenprotein. Aber auch der Portobello Pilz wird als Fleischalternative verwendet und sorgt für einen deftigen Geschmack.Natürliche Farbtöne, passend zur nachhaltigen Philosophie des Imbisses. © Zoe RosenfeldDer Fokus auf Nachhaltigkeit spiegelt sich nicht nur in der Speisekarte, sondern auch in der Inneneinrichtung des Imbisses wider. Neben natürlichen, sandigen Farbtönen wurde auf die Verwendung recycelter Materialien geachtet. Im Streetfood 269 wird nicht nur der schnelle Hunger der Gäste gestillt, sondern auch gezeigt, wie vielfältig, einfach und vor allem lecker die vegane Küche sein kann. „Es gibt genug Pflanzen, die man essen kann. Das ist unser Motto. Nicht auf Kosten der Tiere, nicht auf Kosten der Menschen, nicht auf Kosten unseres Planeten“, sagt Rosenfeld. Mit ihren Gerichten möchten die Gastronomen den Zugang zur veganen Ernährung erleichtern.