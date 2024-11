Am 15. November hat das Eiscafé Dio Mio im Nordend die Türen des Chez Nous geöffnet. In der gleichen Location erwartet die Gäste authentische französische Bistroküche.

Ein Stück Frankreich im Frankfurter Nordend



Info

Chez Nous, Pop-Up im Dio Mio, Nordend, Eckenheimer Landstraße 78, Tel. 069 90231178, 11-22 Uhr.



In Deutschland genießt die französische Küche oft einen exklusiven, luxuriösen Ruf. Doch Tanja Parmantier und ihr Team vom Eiscafé Dio Mio im Nordend möchten zeigen, dass traditionelles, französisches Essen auch bodenständig sein kann. Authentische Hausmannskost von hoher Qualität, aber zu einem erschwinglichen Preis – das ist die Idee hinter dem Chez Nous Bistro, das Mitte November in der Eckenheimer Landstraße eröffnet hat.Spezialitäten wie Beef Tartar, ausgewählte Pasteten, heißer Camembert, Sardinen sowie eine Varianz an Wurst- und Käsesorten sollen an die kulinarische Vielfalt französischer Märkte erinnern. Eine Auswahl an Wein und Champagner rundet das Angebot ab. Für ein authentisches Geschmackserlebnis werden die Produkte fast ausschließlich von französischen Händlern bezogen.Auf der Karte finden sich neben dem regulären Angebot wöchentlich neue Gerichte, die für kulinarische Abwechslung sorgen. Ob Kürbissuppe im Herbst oder Ente zur Weihnachtszeit – je nach Saison gibt es neue Gerichte zu entdecken. Ein Highlight, das saisonunabhängig geboten wird, ist das Austern Special: Jeden Samstag und Sonntag werden im Chez Nous frische Austern mit Crémant, Chardonnay oder Champagner serviert.Obwohl das Angebot des Chez Nous an einen französischen Wochenmarkt erinnern soll, erwartet die Gäste anstatt Einwegbesteck und Plastikdeckchen ein schön eingedeckter Tisch. Das elegante und gleichermaßen gemütliche Ambiente lädt die Bistrobesucher dazu ein, sich entspannt niederzulassen und ihr Essen gemeinsam zu genießen, denn die Gerichte sind ideal zum Teilen.Mit dem Chez Nous will Parmantier einen Treffpunkt für all diejenigen schaffen, die gutes Essen, eine gemütliche Atmosphäre und französischen Flair schätzen. Verschiedene saisonale Events wie die Thanksgiving Dinner Party am 28.11 und zwei geplante Live-Musikauftritte zur Weihnachtszeit sorgen neben den wechselnden Gerichten dafür, dass es im Chez Nous nie langweilig wird. Bis März 2025 hat das Chez Nous geöffnet, wie es danach weitergeht, ist noch ungewiss.