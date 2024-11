Die Neueröffnung der Woche

Unweit des Justitiabrunnens ist die Weinstube im Römer ab dieser Woche wieder in Betrieb. Ein Ganztagskonzept vom Frühstück bis zum Abendessen soll besonders Frankfurter ansprechen. Und das am eigentlich so stark touristisch frequentierten Ort.

Info

Weinstube im Römer, Altstadt, Römerberg 19, Mo-So 9-22:30 Uhr, Frühstück to-go ab 8 Uhr



Es brennt wieder Licht hinter der massiven Holztür am Römerberg 19, wo ganze drei Jahre Leerstand herrschte. Die metallenen Buchstaben neben dem Eingang bilden „Weinstube am Römer“ und genau diese ist wieder geöffnet. Mit neuem Konzept und altem, aufpoliertem Charme wollen die neuen Inhaber Pawel Resser und Betriebsleiter Gökhan Arikan die Traditionslocation besonders für Frankfurter attraktiv machen. Ein Frühstücksangebot soll morgens Arbeitende versorgen. Traditionelle hessische Speisen und Kuchen werden über den Tag serviert. „Wir haben keine Schnitzel auf der Karte oder Schweinshaxe, wir brauchen keine Gerichte, die nur Touris anlocken“, sagt Arikan.Trotzdem ist die Speisekarte, die wie ein Stadtspaziergang aufgebaut sei, mit hessischen Klassikern gespickt. „Das Herz in der Küche“, wie Resser sagt, ist Koch Markus Rudeck, der noch dazu Metzger mit Meistertitel ist. Der Fokus auf Fleischqualität ist dementsprechend hoch, statt Schwein gibt es mehr Kalb, beispielsweise in Form von Leberknödeln und auch die Rindswurst wird eigens produziert. Grüne Soße, Handkäs’, Schneegestöber und andere Klassiker stünden natürlich auch auf der Karte, versichert Arikan und vegetarische und vegane Kreationen wie Sauerkrautlasagne werden serviert. Die Produkte stammen meist von Betrieben aus der Region. Sie wollen sich vom bestehenden Angebot in der direkten Umgebung abheben, sagt Resser, beispielsweise mit den Weinen vom Lohrberger Hang Altes Schieferdächlein und Fachwerkbalken gepaart mit der neuen Wanddekoration © jwoArikan ist ein bekanntes Gesicht aus der Lohrbergschänke und auch Resser ist keineswegs gastronomischer Quereinsteiger mit Erfahrung aus diversen Betrieben. Dieser war schon im vergangenen Jahr mit der Stadt im Austausch über Konzepte und Pläne. Heute sitzen Gäste im hergerichteten Gastraum, der noch mit den dunklen Holzelemente und Fachwerkbalken urigen Charme ausstrahlt und von neuen Kronleuchtern, großflächigen Spiegeln und Deckenspots in Szene gesetzt wird. Wände und Decke zeigen in hellem Blau historische Bilder aus dem Stadtarchiv, die auch als Sitzpolster aufgegriffen werden. „Wir sind stolz die Location betreiben zu dürfen und freuen uns, Frankfurter zurück auf den Römerberg zu bringen“, sagt Resser abschließend.